Як напої під час їжі впливають на здоров'я: що показали дослідження

Дехто стверджує, що вживання напоїв під час їжі погано впливає на травлення. Інші кажуть, що це може спричинити накопичення токсинів, що призводить до різноманітних проблем зі здоров'ям. Проте як насправді додаткова рідина під час їжі впливає на травлення та здоров'я?

Про те, чи варто поєднувати напої з їжею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Healthline .

Чи шкодять здоров'ю напої під час їжі

Вважається, що вживати напої під час їжі - шкідлива звичка, адже додаткова рідина погіршує процес травлення, негативно впливаючи на процес слиновиділення або розщеплення їжі.

Нижче наведено три найпоширеніші твердження щодо впливу напоїв на організм під час вживання з харчовими продуктами.

Алкоголь і кислі напої негативно впливають на слину

Стверджують, що вживання кислих або алкогольних напоїв під час їжі висушує слину, що ускладнює перетравлення їжі.

Алкоголь дійсно зменшує виділення слини на 10-15% на одиницю алкоголю. Проте це стосується переважно міцних алкогольних напоїв, а не низьких концентрацій алкоголю в пиві та вині.

Жодні наукові експерименти не підтвердили того, що алкоголь або кислі напої, якщо їх вживати в помірних кількостях, негативно впливають на травлення або засвоєння поживних речовин.

Крім цього, результати досліджень показали, що кислі напої можуть навіть збільшувати секрецію слини.

Вода "розбавляє" шлункову кислоту і травні ферменти

Вважається, що вживання води під час їжі розріджує травні ферменти і шлункову, кислоту, що ускладнює перетравлення їжі.

Проте це твердження означає, що травна система не здатна адаптувати свої секрети до консистенції їжі, що зазвичай не відповідає дійсності.

Якщо ж рідина негативно впливає на перетравлення їжі, ймовірно, справа в травній системі - і в цій ситуації краще звернутися до сімейного лікаря і дієтолога.

Додаткова рідина занадто пришвидшує травлення

Третій популярний аргумент проти вживання напоїв під час їжі полягає в тому, що рідина збільшує швидкість, з якою тверда їжа виходить зі шлунку.

Вважається, що це зменшує час контакту їжі зі шлунковим соком і травними ферментами, що призводить до погіршення травлення.

Дослідження, яке аналізувало спорожнення шлунка, показало, що, хоча рідини проходять через травну систему швидше, ніж тверда їжа, вони не впливають на швидкість перетравлення твердої їжі.

Таким чином, вживання напоїв - води, алкоголю або кислих напоїв - під час їжі навряд чи зашкодить вашому травленню.

Чи можуть напої покращити травлення

Рідина може допомогти розщеплювати великі шматки їжі, полегшуючи їхнє просування стравоходом до шлунка. До того ж достатня кількість рідини допомагає плавно просувати харчові речовини, запобігаючи здуттю живота та закрепам.

Додаткова рідина з напоїв також може зменшити апетит і споживання калорій. Пиття води під час їжі допомагає зробити паузу між прийомами їжі, даючи змогу відстежити сигнали голоду та ситості.

Це може запобігти переїданню і навіть допомогти схуднути. Однак це не стосується напоїв, які містять калорії.