Як налаштувати значки додатків на iPhone на свій смак

Перш ніж почати, непогано було б знайти іконку для нового ярлика. У мережі є безліч джерел іконок (наприклад, Flaticon), або якщо ви артистичні, амбітні, то можете створити свою власну.

Знайдіть та натисніть на застосунок "Ярлики". Якщо ви не бачите його відразу на головному екрані, проведіть пальцем вліво, поки не опинитеся в бібліотеці додатків, і почніть вводити "Ярлики" у верхньому рядку пошуку.

Зайшовши у додаток, натисніть на значок "плюс" у правому верхньому кутку.

У верхній частині екрана ви побачите, що ваш новий ярлик буде називатися приблизно так: "Новий ярлик 1". Якщо ви віддаєте перевагу власному імені, натисніть на стрілку поряд з ним і виберіть "Перейменувати".

Після того, як ви надасте ярлику ім'я, під ним ви побачите посилання "додати дії знизу для створення ярлика".

Під новою назвою знаходиться список усіх різних речей, які можна зробити за допомогою Shortcuts.

Вибір "Відкрити додаток" може бути першим у списку. Якщо ви його не бачите, введіть “Відкрити застосунок” у рядку пошуку, а потім натисніть кнопку, яка з'явиться.

Натисніть слово "Додаток", яке з'являється поруч зі словом "Відкрити" у рядку пошуку.

Ви побачите список додатків вашого телефону; виберіть те, що ви хочете налаштувати. Назва застосунку тепер буде поряд зі словом "Відкрити".

Виберіть піктограму інформації ("i" у колі) у нижній частині екрана.

Натисніть "Додати на головний екран".

Тепер ви побачите попередній перегляд значка (це буде стандартний, нецікавий значок, який додає Shortcuts автоматично).

Під попереднім переглядом ви побачите два зразки іконок: одна вказує на фотографію, а інша - загальну іконку з кількома кольорами під нею.

Якщо ви оберете останню, то знайдете під нею кілька кольорів, а ще нижче - велику кількість символів, які можна використовувати для нової іконки. Просто прокрутіть вниз, щоб побачити їх усі, або виконайте пошук відповідного символу.

Якщо ви хочете замінити його власним, виберіть значок фото. Ви матимете можливість вибрати, зробити фото або вибрати файл. Якщо ви вже зберегли зображення у Photo, натисніть “Вибрати фото” та виберіть те, яке потрібно використовувати.

Якщо ви вибрали існуючу фотографію, виділена область вкаже, яка частина фотографії відображатиметься у вигляді значка; ви можете переміщувати фотографію та змінювати її розмір, доки не будете задоволені результатом. Натисніть "Вибрати" у нижньому правому кутку.

Тепер ви побачите новий значок. Якщо ви ще не додали ім'я для нового ярлика, ви все одно можете зробити це тут, ввівши ім'я під значком.

Натисніть "Додати" у верхньому правому кутку.

Ви повинні побачити свій новий налаштований значок на головному екрані.

Ви також можете приховати вихідний значок додатка, щоб було видно тільки новий.

Натисніть та утримуйте шпалери, поки всі значки не почнуть рухатися. Натисніть на знак мінуса додатка, який потрібно приховати.

У спливаючому меню натисніть "Видалити з головного екрана". Вихідний значок не буде видалений, а просто прихований; ви завжди зможете знайти його в бібліотеці застосунків.