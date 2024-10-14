Как настроить значки приложений на iPhone по своему вкусу

Прежде чем начать, неплохо было бы найти иконку для вашего нового ярлыка. В сети есть множество источников иконок (например, Flaticon), или, если вы артистичны, амбициозны, то можете создать свою собственную.

Найдите и нажмите на приложение "Ярлыки". Если вы не видите его сразу на главном экране, проведите пальцем влево, пока не окажетесь в библиотеке приложений, и начните вводить "Ярлыки" в верхней строке поиска.

Зайдя в приложение, нажмите на значок "плюс" в правом верхнем углу.

В верхней части экрана вы увидите, что ваш новый ярлык будет называться примерно так: "Новый ярлык 1". Если вы предпочитаете собственное имя, нажмите на стрелку рядом с ним и выберите "Переименовать".

После того, как вы присвоите ярлыку имя, под ним вы увидите ссылку "добавить действия снизу для создания ярлыка".

Под новым названием находится список всех различных вещей, которые вы можете сделать с помощью Shortcuts.

Выбор "Открыть приложение" может быть первым в списке. Если вы его не видите, введите “Открыть приложение” в строке поиска, а затем нажмите на кнопку, которая появится.

Нажмите на слово "Приложение", которое появляется рядом со словом "Открыть" в строке поиска.

Вы увидите список приложений вашего телефона; выберите то, которое вы хотите настроить. Название приложения теперь будет рядом со словом “Открыть".

Выберите значок информации ("i" в круге) в нижней части экрана.

Нажмите "Добавить на главный экран".

Теперь вы увидите предварительный просмотр значка (это будет стандартный, неинтересный значок, который Shortcuts добавляет автоматически).

Под предварительным просмотром вы увидите два образца иконок: одна указывает на фотографию, а другая - общую иконку с несколькими цветами под ней.

Если вы выберете последнюю, то найдете под ней несколько цветов, а еще ниже - большое количество символов, которые можно использовать для новой иконки. Просто прокрутите вниз, чтобы увидеть их все, или выполните поиск подходящего символа.

Если же вы хотите заменить его своим собственным, выберите значок фото. У вас будет возможность выбрать, сделать фото или выбрать файл. Если вы уже сохранили изображение в Photo, нажмите “Выбрать фото” и выберите то, которое хотите использовать.

Если вы выбрали существующую фотографию, выделенная область укажет, какая часть фотографии будет отображаться в виде значка; вы можете перемещать фотографию и изменять ее размер, пока не будете довольны результатом. Нажмите "Выбрать" в правом нижнем углу.

Теперь вы увидите свой новый значок. Если вы еще не добавили имя для своего нового ярлыка, вы все равно можете сделать это здесь, введя имя под значком.

Нажмите "Добавить" в правом верхнем углу.

Вы должны увидеть свой новый настроенный значок на главном экране.

Вы также можете скрыть исходный значок приложения, чтобы был виден только новый.

Нажмите и удерживайте обои, пока все значки не начнут шевелиться. Нажмите на знак минуса приложения, которое вы хотите скрыть.

Во всплывающем меню нажмите “Удалить с главного экрана". Исходный значок не будет удален, а просто скрыт; вы всегда сможете найти его в библиотеке приложений.