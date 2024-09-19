Як налаштувати батьківський контроль на ПК, телефоні і телевізорі

У світі важливо контролювати, як діти взаємодіють із цифровими пристроями. Залежно від пристрою, будь то ПК, смартфон або телевізор, налаштування батьківського контролю може відрізнятися, але вони дозволяють встановлювати обмеження на використання додатків, сайтів і контенту.

Про те, як налаштувати батьківський контроль на найпопулярніших пристроях, забезпечивши безпеку вашої дитини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на платформу Avosmart , яка фокусується на цифровому благополуччі та батьківському контролі.

Налаштування батьківського контролю на комп'ютерах та ноутбуках

Комп'ютери на базі Windows

Windows 10 надає вбудовані функції батьківського контролю, які дозволяють керувати часом використання екрану, фільтрувати контент та відстежувати історію переглядів.

Щоб увімкнути їх, перейдіть до "Параметри", потім "Сім'я та інші люди" і дотримуйтесь інструкцій, щоб додати обліковий запис дитини.

Комп'ютери Mac

На Mac ви можете налаштувати батьківський контроль через "Системні налаштування", а потім "Батьківський контроль". Це дозволяє створити окремий обліковий запис для вашої дитини з індивідуальними налаштуваннями та обмеженнями.

Налаштування батьківського контролю на смартфонах та планшетах

Android-пристрої

На пристроях Android батьківський контроль можна налаштувати через Google Play Store. Перейшовши у "Налаштування", потім "Батьківський контроль Avosmart". Ви можете регулювати тип контенту, який можна завантажувати або купувати.

iOS-пристрої

Для пристроїв iOS Apple надає функцію під назвою "Екранний час", доступ до якої можна отримати через "Налаштування". Ця функція дозволяє вам контролювати використання, планувати час простою та встановлювати обмеження для певних додатків.

Реалізація батьківського контролю на ігрових консолях

PlayStation

На PlayStation ви можете використовувати налаштування "Батьківський контроль/Управління сім'єю", щоб обмежити час гри, встановити ліміти витрат та контролювати доступ до ігор на основі вікових рейтингів.

Xbox

На консолі Xbox "Сімейні налаштування Xbox" дозволяють батькам керувати екранним часом, соціальними функціями, витратами та доступом до контенту.

Nintendo

На консолях Nintendo ви можете використовувати додаток "Батьківський контроль Nintendo Switch", щоб встановити обмеження за часом гри та обмежити доступ до ігор на основі вікових рейтингів.

Включення батьківського контролю на Smart TV та потокових пристроях

Смарт-телевізори

Більшість Smart TV пропонують батьківський контроль, доступ до якого можна отримати через "Налаштування" на пристрої. Це дозволяє блокувати певні канали або встановлювати обмеження на перегляд на основі рейтингівTV.