Як налагодити стосунки з батьками у дорослому віці: 5 порад для кращого спілкування

Говоріть один з одним як дорослі

Провівши десятиліття у спілкуванні один з одним, батьки і дорослі діти ризикують впасти у невідповідні їхньому віку моделі спілкування. Дорослі діти можуть говорити і діяти як молодші за себе, особливо під час суперечок.

Батьки ж, навпаки, можуть говорити з дорослими дітьми так, ніби розмовляють з дитиною, висувати недоречні вимоги або давати небажані поради.

Якщо це трапляється, батькам і дітям варто зупинити суперечку, зробити "крок назад" і спробувати розмовляти відповідно до віку.

Візьміть на себе відповідальність за стосунки

І батьки, і дорослі діти несуть відповідальність за формування, підтримання та керування стосунками. Ці зусилля передбачають ініціювання контакту, пошук компромісів і ведення дискусій, а також знаходження взаємно приємних способів спілкування.

Тож коли дитина чи батьки вважають, що мають просто чекати, поки інший докладе зусиль для побудови і підтримки стосунків, може виникнути образа, або ж погіршитися наявні конфлікти.

Вчіться конструктивно розв'язувати конфлікти

Нездорові стилі конфлікту з дитинства можуть закарбуватися на все життя. Мовчазна поведінка, пасивна агресія, крикливі сварки, ігнорування проблем і почуття провини - це лише деякі з деструктивних патернів, які негативно впливають на стосунки.

Частиною прийняття відповідальності за стосунки є усвідомлення кожною стороною своєї ролі і спроби змінити свою реакцію.

Але покращень не буде, якщо сторони не докладуть спільних зусиль, щоб поцікавитися, чому продовжують повторюватися знайомі суперечки, і не вирішать навчитися нових способів бути разом.

Поважайте межі один одного

Особисті кордони існують для всіх, тож батьки та діти можуть відчувати обурення, коли один з них порушує їхні межі.

Тож батьки повинні вирішити, який доступ до інформації мають дорослі діти і який рівень підтримки вони готові їм надавати.

Дорослі діти також мають окреслити, якого рівня приватності та залучення в своє життя вони прагнуть і приймають від батьків, особливо у сферах кар'єри, стосунків, способу життя та фінансів.

Якщо батьки і діти прагнуть покращити стосунки, які досить складні, їм разом слід проаналізувати, наскільки добре вони поважають кордони один одного.

Приймайте прохання один одного

Стосунки зміцнюються, коли обидві сторони приймають зворотний зв'язок про те, як вони себе почувають у спілкуванні.

Наприклад, батьки можуть попросити дитину зателефонувати раніше ввечері, висловити розчарування з приводу використання телефону під час особистої розмови або вказати, що вони хотіли б, щоб під час розмови запитували про їхнє власне життя.

А доросла дитина, зі свого боку, може розповісти батькам, які розмови є комфортними, а які - дискомфортними, або попросити змінити певний тон під час розмови на інший.

Прийняття зворотного зв'язку є наріжним каменем здорових стосунків і означає прийняття відповідальності за свою роль у завданні болю чи роздратуванні іншої людини.