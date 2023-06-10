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Як надовго позбутись мурах вдома, в саду чи на городі: перевірений спосіб

Як позбутися від мурах (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Мурахи часто надокучають в саду чи на городі, будуючи свої оселі серед грядок, чи кусаючи городників, коли вони пораються у себе на ділянках. Можна, звісно, навчитися з ними співіснувати, а можна відвадити комах.

Як позбутися мурах, розповіли на YouTube-каналі Наша дача.

Навіщо боротися з мурахами

Мурахи можуть видатися безневинними істотами, з якими не варто боротися. Але вони часто є розносниками шкідників та деяких збудників хвороб.

Зокрема, через присутність комах на ваші огірки помідори може напасти попелиця (тля). Річ у тім, що мурахи харчуються паддю - солодкими виділеннями попелиць. І щоб забезпечити попелиць харчуванням, мурахи можуть їх переносити з рослини на рослину.

Як позбутися мурах

  • За допомогою пасток

Поставте в місце скупчення комах пастку. Наприклад, можна використати "гелеву пастку" Комахи їдять приманку, розносять її заражуючи інших, і поступово зникають з вашої ділянки чи теплиці.

Повний ефект використання пастки ви побачите через два тижні. Мурахи покинуть вашу ділянку.

Такі пастки можна використовувати і в приміщеннях.

  • За допомогою гранул

Для боротьби з комахами можна розсипати гранули, які продаються в спецмагазинах.

Вам знадобиться 20 грамів гранул на 1 квадратний метр.

Їх можна просто розсипати по ділянці, а можна розчинити у воді і обробити за допомогою пульверизатора місця скупчення мурах, а також шляхи, якими вони ходять.

Цей спосіб теж підходить, як для вулиці, так і для приміщення.

  • Поливання

У третій спосіб можна проливати цим же засобом (гранулами, розчиненими у воді). Треба залити нори, тріщини, шляхи, якими мурахи ходять.

Такий метод підійде тільки для вулиць.

Раніше ми писали, яких жінок частіше кусають комарі.

Також експерт розповів, який спосіб вирощування огірків дасть хороший урожай.

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