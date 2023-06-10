Как надолго избавиться от муравьев дома, в саду или на огороде: проверенный способ

Муравьи часто надоедают в саду или на огороде, строя свои дома среди грядок, или кусая огородников, когда они возятся у себя на участках. Можно, конечно, научиться с ними сосуществовать, а можно отвадить насекомых.

Как избавиться от муравьев, рассказали на YouTube-канале Наша дача.

Зачем бороться с муравьями

Муравьи могут показаться невинными существами, с которыми не стоит бороться. Но часто они являются разносчиками вредителей и некоторых возбудителей болезней.

В частности, из-за присутствия насекомых на ваши огурцы помидоры может напасть тля. Дело в том, что муравьи питаются падью - сладкими выделениями тлей. И чтобы обеспечить тлей питанием, муравьи могут их переносить с растения на растение.

Как избавиться от муравьев

С помощью ловушек

Поставьте в место скопления насекомых ловушку. Например, можно использовать "гелевую ловушку" Насекомые едят приманку, разносят ее заражая других, и постепенно исчезают с вашего участка или теплицы.

Полный эффект использования ловушки вы увидите через две недели. Муравьи покинут ваш участок.

Такие ловушки можно использовать и в помещениях.

С помощью гранул

Для борьбы с насекомыми можно рассыпать гранулы, продающиеся в спецмагазинах.

Вам понадобится 20 граммов гранул на 1 квадратный метр.

Их можно просто рассыпать по участку, а можно растворить в воде и обработать с помощью пульверизатора места скопления муравьев, а также пути, по которым они ходят.

Этот способ тоже подходит как для улицы, так и для помещения.

Полив

Можно проливать участок этим же средством (гранулами, растворенными в воде). Надо залить норы, трещины, пути, по которым муравьи ходят.

Такой способ подойдет только для улиц.