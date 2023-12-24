Як не набрати вагу під час свят. Ці 4 поради врятують фігуру та не змусять вас голодувати

На свята існує великий ризик набрати зайву вагу, адже кількість смачних страв та частування, у порівнянні зі звичайними днями, зростає у геометричній прогресії. Експерти зазначають, що на Різдво та Новий рік звичайна людина може "наїсти" на 5 тисяч калорій за добу. Але що робити тим, хто хоче святкувати, але не втратити форму?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express розповідає, які 4 поради врятують вас від зайвих кілограмів та не змусять голодувати.

Зберігайте активність. Свята точно не мають стати для вас приводом для лінощів. Не відмовляйтеся від прогулянок, обирайте активне дозвілля. Замість того, аби пролежати перед телевізором усі вихідні, вирушайте кататися на ковзанах, санках (якщо дозволяє погода), сходіть на танці та придумайте для себе веселі розваги. Так ви зможете "спалити" трохи з того, що будете "наїдати" під час свят.

Не забувайте про помірність. Пам'ятайте про те, що ви не зобов'язані спробувати усі святкові страви. Не варто фанатично їсти усе, що вам пропонують. Під час свят варто уважно стежити за сигналами, які подає організм. Встигайте помічати, коли ви вже по-справжньому ситі, це вбереже від переїдання. А для того, аби вчасно зупинитися, просто подивіться калорійність ще одного шматочка торта або пирога.

Як не погладшати на Новий рік (фото: freepik.com)

Час для сну. Звісно, святкування це дуже весело. Але не забувайте про відпочинок. Коли ви мало спите, ваш організм швидко виснажується й намагається компенсувати відсутність енергії зайвими калоріями. Обов'язково дотримуйтесь режиму сну, адже це впливає на вашу вагу.

Стежте за тим, що ви п'єте. Йдеться не лише про алкоголь, вживання якого, звісно ж, варто обмежувати навіть на свята. Під час різдвяної та новорічної вечері не варто запивати їжу солодкими напоями, соками та компотами з додаванням цукру. Це - зайві калорії, які вам точно не потрібні.