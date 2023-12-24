ua en ru
Вс, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как не набрать вес во время праздников. Эти 4 совета спасут фигуру и не заставят вас голодать

Воскресенье 24 декабря 2023 15:28
UA EN RU
Как не набрать вес во время праздников. Эти 4 совета спасут фигуру и не заставят вас голодать Как не переесть на праздники (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

На праздники существует большой риск набрать лишний вес, ведь количество вкусных блюд и угощений по сравнению с обычными днями, растет в геометрической прогрессии. Эксперты отмечают, что на Рождество и Новый год обычный человек может "наесть" на 5 тысяч калорий в сутки. Но что делать тем, кто хочет праздновать, но не потерять форму?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express рассказывает, какие 4 совета спасут вас от лишних килограммов и не заставят голодать.

Сохраняйте активность. Праздники точно не должны стать для вас поводом для лени. Не отказывайтесь от прогулок, выбирайте активный досуг. Вместо того чтобы пролежать перед телевизором все выходные, отправляйтесь кататься на коньках, санках (если позволяет погода), сходите на танцы и придумайте для себя веселые развлечения. Так вы сможете "сжечь" немного из того, что будете "наедать" во время праздников.

Не забывайте об умеренности. Помните, что вы не обязаны попробовать все праздничные блюда. Не стоит фанатично есть все, что вам предлагают. Во время праздников следует внимательно следить за сигналами, подаваемыми организмом. Успевайте замечать, когда вы уже по-настоящему сыты, это убережет от переедания. А для того чтобы вовремя остановиться, просто посмотрите калорийность еще одного кусочка торта или пирога.

Как создать новогодний образ (фото: Freepik)

Как не поправиться на Новый год (фото: freepik.com)

Время для сна. Конечно, празднования это очень весело. Но не забывайте об отдыхе. Когда вы мало спите, ваш организм быстро истощается и пытается компенсировать отсутствие энергии излишними калориями. Обязательно соблюдайте режим сна, ведь это влияет на ваш вес.

Следите за тем, что вы пьете. Речь идет не только об алкоголе, употребление которого, конечно же, следует ограничивать даже в праздники. Во время рождественского и новогоднего ужина не стоит запивать еду сладкими напитками, соками и компотами с добавлением сахара. Это - лишние калории, которые вам точно не нужны.

Ранее мы уже рассказывали, что стилисты назвали 4 главных правила для создания эффектного новогоднего образа.

Кроме того, недавно стало известно, что эксперт назвал топ продуктов, которые можно есть много и не поправляться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рождество лайфхаки свята поради Новый год