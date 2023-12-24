Как не набрать вес во время праздников. Эти 4 совета спасут фигуру и не заставят вас голодать

На праздники существует большой риск набрать лишний вес, ведь количество вкусных блюд и угощений по сравнению с обычными днями, растет в геометрической прогрессии. Эксперты отмечают, что на Рождество и Новый год обычный человек может "наесть" на 5 тысяч калорий в сутки. Но что делать тем, кто хочет праздновать, но не потерять форму?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express рассказывает, какие 4 совета спасут вас от лишних килограммов и не заставят голодать.

Сохраняйте активность. Праздники точно не должны стать для вас поводом для лени. Не отказывайтесь от прогулок, выбирайте активный досуг. Вместо того чтобы пролежать перед телевизором все выходные, отправляйтесь кататься на коньках, санках (если позволяет погода), сходите на танцы и придумайте для себя веселые развлечения. Так вы сможете "сжечь" немного из того, что будете "наедать" во время праздников.

Не забывайте об умеренности. Помните, что вы не обязаны попробовать все праздничные блюда. Не стоит фанатично есть все, что вам предлагают. Во время праздников следует внимательно следить за сигналами, подаваемыми организмом. Успевайте замечать, когда вы уже по-настоящему сыты, это убережет от переедания. А для того чтобы вовремя остановиться, просто посмотрите калорийность еще одного кусочка торта или пирога.

Как не поправиться на Новый год (фото: freepik.com)

Время для сна. Конечно, празднования это очень весело. Но не забывайте об отдыхе. Когда вы мало спите, ваш организм быстро истощается и пытается компенсировать отсутствие энергии излишними калориями. Обязательно соблюдайте режим сна, ведь это влияет на ваш вес.

Следите за тем, что вы пьете. Речь идет не только об алкоголе, употребление которого, конечно же, следует ограничивать даже в праздники. Во время рождественского и новогоднего ужина не стоит запивать еду сладкими напитками, соками и компотами с добавлением сахара. Это - лишние калории, которые вам точно не нужны.