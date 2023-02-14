Як не можна збивати високий тиск, щоб не зробити собі гірше

Будьте обережні з препаратами "швидкої допомоги"

Лікарка радить прийняти "під язик" такі препарати, як:

Фармадипін, Ніфедипін, Коринфар (різні назви діючої речовини Nifedipine, 10, 20, 40 мг).

Починає діяти, тобто знижувати АТ через 20 хвилин, а тривалість клінічного ефекту 4-6 годин. Для швидкого зниження тиску - 10-20 мг, можна 2 рази на добу. Максимальна добова доза становить не більше 180 мг.

Каптоприл (Captopril, дозування - 25, 50 мг)

Для швидкого ефекту - 25-50 мг, можна 3 рази на добу. Максимальна доза на добу - 100 мг.

Каптопрес (Діюча речовина - Captopril + Hydrochlorothiazide, дозування 25/12,5 мг, 50/25 мг)

Для швидкої дії - 1/2-1 таблетка, можна 2-3 рази на добу. Максимальна доза на добу каптоприлу - 100 мг, гідрохлортиазиду - 50 мг.

Тільки цих препаратів недостатньо!

Названі вище препарати допоможуть знизити тиск, але тільки на деякий час. Не можна збивати тиск, ковтаючи все підряд у великих дозах, адже перший ефект ви відчуєте не раніше, ніж через 15 хвилин.

Пам'ятайте, що занизький тиск може бути не менш небезпечний, ніж високий.

Препарати "швидкої" дії не вилікують вас, тому не забудьте якомога швидше записатись до кардіолога на обстеження (дообстеженн) та підбір препаратів від тиску на постійній основі.

Вимірюйте тиск вранці і ввечері, ведіть щоденник і стежте за своєю динамікою.

Гіпертонічний криз буває ускладнений і неускладнений

При неускладненому пацієнт може відчувати тахікардію, запаморочення, головний біль, тривогу. Такий стан є менш небезпечним і зазвичай не потребує госпіталізації.

При ускладненому: самопочуття сильно погіршується. Можуть зʼявитися біль у серці, "мушки" перед очима, задишка, нудота, тахікардія, головний біль, пітливість.

Пам'ятайте, що ускладнений гіпертонічний стан дуже небезпечний, тому обов'язково викликайте швидку допомогу!