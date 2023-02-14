Как нельзя сбивать высокое давление, чтобы не сделать себе хуже

Будьте осторожны с препаратами скорой помощи

Врач советует принять "под язык" такие препараты, как:

Фармадипин, Нифедипин, Коринфар (разные названия действующего вещества Nifedipine, 10, 20, 40 мг).

Начинает действовать, то есть снижать АД через 20 минут, а продолжительность клинического эффекта 4-6 часов. Для быстрого снижения давления – 10-20 мг, можно 2 раза в сутки. Максимальная суточная дозировка составляет не более 180 мг.

Каптоприл (Captopril, дозировка – 25, 50 мг)

Для быстрого эффекта – 25-50 мг, можно 3 раза в сутки. Максимальная доза в сутки – 100 мг.

Каптопрес (действующее вещество - Captopril + Hydrochlorothiazide, дозировка 25/12,5 мг, 50/25 мг)

Для быстрого действия – 1/2-1 таблетка, можно 2-3 раза в сутки. Максимальная доза в сутки каптоприла – 100 мг, гидрохлортиазида – 50 мг.

Только этих препаратов недостаточно!

Указанные выше препараты помогут снизить давление, но только на некоторое время. Нельзя сбивать давление, глотая все подряд в больших дозах, ведь первый эффект вы почувствуете не раньше, чем через 15 минут.

Помните, что низкое давление может быть не менее опасным, чем высокое.

Препараты быстрого действия не вылечат вас, поэтому не забудьте как можно скорее записаться к кардиологу на обследование (дообследование) и подбор препаратов от давления на постоянной основе.

Измеряйте давление утром и вечером, ведите ежедневник и следите за своей динамикой.

Гипертонический криз бывает осложненным и неосложненным

При неосложненном пациент может испытывать тахикардию, головокружение, головную боль, тревогу. Такое состояние менее опасно и обычно не нуждается в госпитализации.

При усложненном самочувствие сильно ухудшается. Могут появиться боли в сердце, "мушки" перед глазами, одышка, тошнота, тахикардия, головная боль, потливость.

Помните, что осложненное гипертоническое состояние очень опасно, поэтому обязательно вызывайте скорую помощь!