Тренер показала, як не можна сидіти за столом: фото шкідливих поз

Поза для сидіння за столом має велике значення для здоров'я. Зокрема, є три пози, які можуть сильно нашкодити організму та призвести до серйозних проблем з часом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.

Які пози шкідливі

За словами тренера, варто уникати таких поз:

загинання однієї ноги

поза "вісімка"

нога на ногу

Які пози шкідливі для здоров'я (фото: кадр з відео)

Тривале перебування в таких положеннях порушує лімфовідтік і стимулює появу набряків. До того ж такі крайні положення колінного суглоба можуть призводити до стирання хрящів.

Стирання хрящів під час неправильного сидіння (фото: скриншот)

А ще асиметричні положення можуть створювати асиметрію хребта.

Асиметрія хребта під час неправильного сидіння (фото: скриншот)

Як потрібно сидіти за комп’ютером

Підтримуйте поставу

Для цього існують два варіанти - тримати поставу самостійно, використовуючи робочий стілець-сідло або балансувальний стілець із глибоким розміщенням. Другий спосіб - обрати крісло зі спинкою.

Увага на кути в колінах та ліктях

Важливо уникати напруження. Для цього потрібно стежити, щоб кут у ліктях становив приблизно 90-100 градусів. Коліна ж мають бути відкриті на 100-110 градусів - головне, щоб не менше прямого кута, інакше буде відчуватися напруга.

Виставляємо монітор відповідно до кута зору

Потрібно дивитися прямо на монітор, перебуваючи в кріслі. Інакше, щойно голова починає опускатися, доводиться тримати надто велику вагу, що згодом призводить до низки проблем із шиєю та головного болю.

Вага голови у звичному рівному положенні під час посадки дорослої людини становить 4-5 кг.

Під час нахилу на 15 градусів вперед нам доводиться додатково навантажувати хребет на 12 кілограмів.