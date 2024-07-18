Тренер показала, як не можна сидіти за столом: фото шкідливих поз
Поза для сидіння за столом має велике значення для здоров'я. Зокрема, є три пози, які можуть сильно нашкодити організму та призвести до серйозних проблем з часом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.
Які пози шкідливі
За словами тренера, варто уникати таких поз:
- загинання однієї ноги
- поза "вісімка"
- нога на ногу
Які пози шкідливі для здоров'я (фото: кадр з відео)
Тривале перебування в таких положеннях порушує лімфовідтік і стимулює появу набряків. До того ж такі крайні положення колінного суглоба можуть призводити до стирання хрящів.
Стирання хрящів під час неправильного сидіння (фото: скриншот)
А ще асиметричні положення можуть створювати асиметрію хребта.
Асиметрія хребта під час неправильного сидіння (фото: скриншот)
Як потрібно сидіти за комп’ютером
Підтримуйте поставу
Для цього існують два варіанти - тримати поставу самостійно, використовуючи робочий стілець-сідло або балансувальний стілець із глибоким розміщенням. Другий спосіб - обрати крісло зі спинкою.
Увага на кути в колінах та ліктях
Важливо уникати напруження. Для цього потрібно стежити, щоб кут у ліктях становив приблизно 90-100 градусів. Коліна ж мають бути відкриті на 100-110 градусів - головне, щоб не менше прямого кута, інакше буде відчуватися напруга.
Виставляємо монітор відповідно до кута зору
Потрібно дивитися прямо на монітор, перебуваючи в кріслі. Інакше, щойно голова починає опускатися, доводиться тримати надто велику вагу, що згодом призводить до низки проблем із шиєю та головного болю.
Вага голови у звичному рівному положенні під час посадки дорослої людини становить 4-5 кг.
Під час нахилу на 15 градусів вперед нам доводиться додатково навантажувати хребет на 12 кілограмів.
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