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Тренер показала, як не можна сидіти за столом: фото шкідливих поз

Четвер 18 липня 2024 17:01
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Тренер показала, як не можна сидіти за столом: фото шкідливих поз Як не можна сидіти за столом (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Уляна Вернер

Поза для сидіння за столом має велике значення для здоров'я. Зокрема, є три пози, які можуть сильно нашкодити організму та призвести до серйозних проблем з часом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.

Які пози шкідливі

За словами тренера, варто уникати таких поз:

  • загинання однієї ноги
  • поза "вісімка"
  • нога на ногу

Тренер показала, як не можна сидіти за столом: фото шкідливих позТренер показала, як не можна сидіти за столом: фото шкідливих позТренер показала, як не можна сидіти за столом: фото шкідливих позЯкі пози шкідливі для здоров'я (фото: кадр з відео)

Тривале перебування в таких положеннях порушує лімфовідтік і стимулює появу набряків. До того ж такі крайні положення колінного суглоба можуть призводити до стирання хрящів.

Тренер показала, як не можна сидіти за столом: фото шкідливих позСтирання хрящів під час неправильного сидіння (фото: скриншот)

А ще асиметричні положення можуть створювати асиметрію хребта.

Тренер показала, як не можна сидіти за столом: фото шкідливих позАсиметрія хребта під час неправильного сидіння (фото: скриншот)

Як потрібно сидіти за комп’ютером

Підтримуйте поставу

Для цього існують два варіанти - тримати поставу самостійно, використовуючи робочий стілець-сідло або балансувальний стілець із глибоким розміщенням. Другий спосіб - обрати крісло зі спинкою.

Увага на кути в колінах та ліктях

Важливо уникати напруження. Для цього потрібно стежити, щоб кут у ліктях становив приблизно 90-100 градусів. Коліна ж мають бути відкриті на 100-110 градусів - головне, щоб не менше прямого кута, інакше буде відчуватися напруга.

Виставляємо монітор відповідно до кута зору

Потрібно дивитися прямо на монітор, перебуваючи в кріслі. Інакше, щойно голова починає опускатися, доводиться тримати надто велику вагу, що згодом призводить до низки проблем із шиєю та головного болю.

Вага голови у звичному рівному положенні під час посадки дорослої людини становить 4-5 кг.

Під час нахилу на 15 градусів вперед нам доводиться додатково навантажувати хребет на 12 кілограмів.

Раніше ми повідомляли, що буде, якщо сидіти "нога на ногу".

Також ми писали, як потрібно правильно сидіти за кермом.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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