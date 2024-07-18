Тренер показала, как нельзя сидеть за столом: фото вредных поз

Поза для сидения за столом имеет большое значение для здоровья. В частности, есть три позы, которые могут сильно навредить организму и привести к серьезным проблемам со временем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера и врача Ульяны Вернер.

Какие позы вредные

По словам тренера, следует избегать таких поз:

загибание одной ноги

поза "восьмерка"

нога на ногу

Какие позы вредны для здоровья (фото: кадр с видео)

Долгое пребывание в таких положениях нарушает лимфоотток и стимулирует появление отеков. К тому же такие крайние положения коленного сустава могут приводить к истиранию хрящей.

Стирание хрящей во время неправильного сидения (фото: скриншот)

А еще асимметричные положения могут создавать асимметрию позвоночника.

Асимметрия позвоночника во время неправильного сидения (фото: скриншот)

Как нужно сидеть за компьютером

Поддерживайте осанку

Для этого существуют два варианта - держать осанку самостоятельно, используя рабочий стул-седло или балансировочный стул с глубоким расположением. Второй способ - выбрать кресло со спинкой.

Внимание на углы в коленях и локтях

Важно избегать напряжения. Для этого нужно следить, чтобы угол в локтях составлял примерно 90-100 градусов. Колена должны быть открыты на 100-110 градусов - главное, чтобы не меньше прямого угла, иначе будет ощущаться напряжение.

Выставляем монитор согласно углу зрения

Надо смотреть прямо на монитор, находясь в кресле. Иначе, как только голова начинает опускаться, приходится держать слишком большой вес, что впоследствии приводит к ряду проблем с шеей и головной боли.

Вес головы в привычном ровном положении при посадке взрослого человека составляет 4-5 кг.

При наклоне на 15 градусов вперед нам приходится дополнительно нагружать позвоночник на 12 килограммов.