Як не можна розморожувати м’ясо: топ-5 небезпечних методів

Найгірші способи розморожування м’яса

У гарячій воді

Заморожене м'ясо, яке кладуть в гарячу воду стає чудовим середовищем для розвитку шкідливих бактерій. Після цього м'ясо вживати не можна.

При кімнатній температурі

Часто люди дістають м'ясо із морозильної камери й кладуть його на стіл розморожуватися. Коли ви повернетеся з роботи, то воно вже буде готове до приготування. Звучить розумно, але небезпечно.

Будь-які продукти, які можуть зіпсуватися, наприклад сире або варене м’ясо, повинні розморожуватися при безпечних температурах. Коли заморожена їжа нагрівається вище 40 градусів або перебуває при кімнатній температурі більше 2 годин, вона знаходиться в небезпечній зоні, де бактерії швидко розмножуються.

Не розморожуйте в мультиварці

Не використовуйте мультиварку для розморожування м’яса, оскільки воно частково або повністю приготується. Крім того, не починайте приготування в мультиварці із замороженого м’яса або птиці.

Все тому, що м’ясо буде занадто довго перебувати в небезпечній зоні бактерій, перш ніж воно буде повністю готове.

Мікрохвильовка

Мікрохвильовка може бути використана для швидкого розморожування, але тільки якщо ви плануєте використати м'ясо відразу після цього. Розморожування в мікрохвильовці може призвести до нерівномірного розподілу тепла, що створює "гарячі точки" і сприяє розвитку бактерій.

Залишити без пакета біля інших продуктів

Також часта помилка, яку роблять люди під час розморожування - це дістають м'ясо з пакета та кладуть біля інших продуктів. Забруднення м'яса ароматами і бактеріями з інших продуктів може призвести до небезпеки для здоров'я.

Що станеться, якщо неправильно розморожувати м’ясо

Важливо знати, що якщо м'ясо перебуває в небезпечній температурній зоні більше двох годин, то бактерії можуть розмножуватися від сотень до мільйонів.

Це буде підвищувати ризик отруєння та харчових захворювань.

Основними симптомами є нудота, блювання, діарея, слабкість, підвищення температури та головний біль. Якщо вони виникли протягом дня після вживання неякісної їжі, причиною може бути отруєння.

Головні правила розморожування м’яса

Розморожування в холодильнику

Це найбезпечніший спосіб розморожувати м'ясо. Продукт буде розморожуватись повільно, але температура ніколи не буде перевищувати 4 градуси, щоб дуже важливо для м'яса.

В холодній воді

Розморожування в холодній воді відбувається швидше, ніж у холодильнику. Однак, такий спосіб вимагає більше уваги, щоб переконатися, що температура м’яса залишається нижче 4 градусів.

Спочатку потрібно покласти м'ясо в пакет і занурити в холодну воду, міняючи її кожні 30 хвилин.