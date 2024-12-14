Як не можна називати дітей у 2025 році і яка причина

Ім'я для дитини - це дуже важливий вибір і воно лишиться з нею на все життя. Не дарма ж кажуть: "Як корабель назвете - так він і попливе". Тому обирати ім'я для дитини потрібно відповідально і враховувати певні заборони.

Які імена не варто обирати для дитині у 2025 році та чому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як не можна називати дітей у 2025 році

На честь предків

Вважається, що називати дитину на честь померлих чи загиблих предків - погана ідея. Бо нібито дитина може успадкувати риси характеру або навіть долю.

Насправді ніяких підтверджень цьому факту немає, хіба народні прикмети. А вони свого часу виникали не на пустому місці.

Уникати цього варіанта батьки можуть і з інших причин: хочуть, щоб дитина мала унікальне та цікаве ім'я, щоб ім'я відображало власну ідентичність, а не нагадувало когось з предків, хочуть відійти від традицій та дати дитині свій шлях у житті.

А як було у давнину?

У давнину українці ретельно підходили до вибору імені для дитини. Не можна було давати ім'я людини, яка померла внаслідок хвороби.

Також не можна було називати дитину ім'ям людини, яка мала погану репутацію - навіть, якщо це був родич.

Крім того, у часи Київської Русі було заведено давати дітям два імені, і друге мали право знати тільки батьки. За народними прикметами, друге ім'я було необхідно для захисту дитини від дурного ока. А перше ім'я нікому не казали, поки дитину не охрестили.

Ім'я може наділити особливими якостями

Важливим питанням при виборі імені для дитини стане хрещення, оскільки не кожне ім'я дозволяється. Наприклад, імена, яких немає у церковному календарі. Якийсь час практикували давати подвійні імена - звичайне та за церковним календарем.

Як пояснює священник Православної церкви України Олексій Філюк, звичай хрестити дітей іншими іменами - московський, оскільки людина має два імені, але це не вважається гріховним.

"Коли дітей за певних обставин називали одними іменами, а служителі їх охрестили зовсім іншими, то гріха в цьому немає. Але тут є московська традиція, оскільки, мовляв, немає ангела охоронця під цим іменем, тому дають дитині інше ім'я", - зазначив він.

Крім цього, священник радить обирати для дитини біблійні імена або імена святих мучеників та мучениць: Давид, Даниїл, Лука, Марк, Катерина, Наталія, Варвара, Ірина.

І наостанок - які імена не радять дослідники

Фахівці, які займаються дослідженнями значення та впливу імен на життя людини, кажуть, що деякі імена можуть негативно впливати на особисте життя у майбутньому.

І хоч це не є абсолютним правилом, є певні імена, які можуть викликати труднощі у стосунках та інші негаразди.

Жіночі імена

Ельвіра. Має сильну асоціацію з певною холодністю та відчуженістю. У дівчат з таким іменем можуть бути труднощі в комунікації та встановленні емоційних зв'язків.

Гелія. Дещо екзотичне ім'я з незвичним характером, через що дівчинка буде почуватися особливою і відчувати певну ізоляцію від інших. Вона може бажати виділитися і це спричинить внутрішнє напруження у стосунках.

Олімпіада. Старовинне ім'я з архаїчним звучанням, яке може асоціюватися з величчю та досягненнями. Але його рідкість може спричинити ізоляцію для дівчинки. Ще вона може відчувати, що не відповідає своєму імені й навіть певний психологічний тиск через "велич".

Ілона. Часто асоціюється з незалежним та сильним характером. Дівчатка з таким іменем мають труднощі у стосунках, бо адаптація до ролі "м'якої" або "залежною" у стосунках - не для них. А ще може заважати побудувати стосунки надмірна самодостатність.

Чоловічі імена

Фелікс. Дещо старовинне ім'я, яке асоціюється з надмірним оптимізмом та безтурботністю. Хлопчик може мати труднощі в серйозних та відповідальних ситуаціях, адже його ім'я може викликати в інших асоціації з безтурботним ставленням до життя.

Лукаш. Має схильність до звучання м'якого та навіть жіночного, а це може створювати труднощі з соціальними ролями. Хлопці з таким ім'ям можуть відчути труднощі у тому, щоб відповідати стереотипам маскулінності або бути сприйнятими серйозно в професійному житті.

Фахівці також радять ретельно вивчити значення імені, яке ви обираєте для дитини - його походження, хто носив з видатних людей, чи є воно у церковному календарі.