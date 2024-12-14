Как нельзя называть детей в 2025 году и какая причина

Имя для ребенка - это очень важный выбор и оно останется с ним на всю жизнь. Не зря же говорят: "Как корабль назовете - так он и поплывет". Поэтому выбирать имя для ребенка нужно ответственно и учитывать определенные запреты.

Какие имена не стоит выбирать для ребенка в 2025 году и почему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как нельзя называть детей в 2025 году

В честь предков

Считается, что называть ребенка в честь умерших или погибших предков - плохая идея. Потому что якобы ребенок может унаследовать черты характера или даже судьбу.

На самом деле никаких подтверждений этому факту нет, разве что народные приметы. А они в свое время возникали не на пустом месте.

Избегать этого варианта родители могут и по другим причинам: хотят, чтобы ребенок имел уникальное и интересное имя, чтобы имя отражало собственную идентичность, а не напоминало кого-то из предков, хотят отойти от традиций и дать ребенку свой путь в жизни.

А как было в древности?

В древности украинцы тщательно подходили к выбору имени для ребенка. Нельзя было давать имя человека, который умер в результате болезни.

Также нельзя было называть ребенка именем человека, который имел плохую репутацию - даже если это был родственник.

Кроме того, во времена Киевской Руси было принято давать детям два имени, и второе имели право знать только родители. По народным приметам, второе имя было необходимо для защиты ребенка от дурного глаза. А первое имя никому не говорили, пока ребенка не окрестили.

Имя может наделить особыми качествами

Важным вопросом при выборе имени для ребенка станет крещение, поскольку не каждое имя разрешается. Например, имена, которых нет в церковном календаре. Какое-то время практиковали давать двойные имена - обычное и по церковному календарю.

Как объясняет священник Православной церкви Украины Алексей Филюк, обычай крестить детей другими именами - московский, поскольку человек имеет два имени, но это не считается греховным.

"Когда детей при определенных обстоятельствах называли одними именами, а служители их окрестили совсем другими, то греха в этом нет. Но здесь есть московская традиция, поскольку, мол, нет ангела хранителя под этим именем, поэтому дают ребенку другое имя", - отметил он.

Кроме этого, священник советует выбирать для ребенка библейские имена или имена святых мучеников и мучениц: Давид, Даниил, Лука, Марк, Екатерина, Наталья, Варвара, Ирина.

И напоследок - какие имена не советуют исследователи

Специалисты, которые занимаются исследованиями значения и влияния имен на жизнь человека, говорят, что некоторые имена могут негативно влиять на личную жизнь в будущем.

И хотя это не является абсолютным правилом, есть определенные имена, которые могут вызвать трудности в отношениях и другие проблемы.

Женские имена

Эльвира. Имеет сильную ассоциацию с определенной холодностью и отчужденностью. У девушек с таким именем могут быть трудности в коммуникации и установлении эмоциональных связей.

Гелия. Несколько экзотическое имя с необычным характером, из-за чего девочка будет чувствовать себя особенной и испытывать определенную изоляцию от других. Она может хотеть выделиться и это повлечет внутреннее напряжение в отношениях.

Олимпиада. Старинное имя с архаичным звучанием, которое может ассоциироваться с величием и достижениями. Но его редкость может вызвать изоляцию для девочки. Еще она может чувствовать, что не соответствует своему имени и даже определенное психологическое давление из-за "величия".

Илона. Часто ассоциируется с независимым и сильным характером. Девочки с таким именем имеют трудности в отношениях, потому что адаптация к роли "мягкой" или "зависимой" в отношениях - не для них. А еще может мешать построить отношения чрезмерная самодостаточность.

Мужские имена

Феликс. Несколько старинное имя, которое ассоциируется с чрезмерным оптимизмом и беззаботностью. Мальчик может иметь трудности в серьезных и ответственных ситуациях, ведь его имя может вызвать у других ассоциации с беззаботным отношением к жизни.

Лукаш. Имеет склонность к звучанию мягкого и даже женственного, а это может создавать трудности с социальными ролями. Парни с таким именем могут испытывать трудности в том, чтобы соответствовать стереотипам маскулинности или быть воспринятыми серьезно в профессиональной жизни.

Специалисты также советуют тщательно изучить значение имени, которое вы выбираете для ребенка - его происхождение, кто носил из выдающихся людей, есть ли оно в церковном календаре.