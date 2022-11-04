Як можна користуватися домашнім інтернетом, коли немає світла: корисні поради

Послуга GPON, яку надають провайдери, залишається в робочому стані, навіть коли вирубується світло, оскільки оператори інтернету часто підтримують живлення за допомогою генератора.

Додамо, що технологія GPON є найбільш енергоефективною та дозволяє мережі працювати без електроенергії до 12 годин.

Як користуватися домашнім інтернетом, коли немає світла

Важливо переконатись, що оптоволокно заведено у вашу квартиру. Потрібно підключити оптичний термінал, отриманий при підключенні, та роутер до додаткового блоку живлення, зазначають спеціалісти провайдера Gigabit by Vega.

Для різних потреб - виходячи з типу пристроїв та часу користування - слід використовувати різні рішення для забезпечення додаткового живлення, є різні рекомендації та інструкції:

Потрібно тільки щоб запрацював інтернет по Wi-Fi, і смартфон та/або ноутбук не вимагають додаткової зарядки

Для цього достатньо підключити Power Bank до оптичного термінала (який вже знаходиться у вас у квартирі, надається у користування під час підключення) та WiFi-роутер.

Для цього будуть потрібні 2 проводи USB - DC (5.5 мм * 2.1 мм) і 2 повербанки (по одному на кожен пристрій). Наприклад: кабель USB DC 5.5 мм * 2.1 мм 5V 90 см + Пристрій безперебійного живлення Intenso PM5200 5200 mAh Black (PB930241), ціна яких може становити близько 1485 гривень. Працюватиме 2-4 години.

Тут варто звернути увагу - маючи дроти з підвищенням напруги, можна від одного Power Bank підключити обидва пристрої, і все працюватиме. Якщо звичайні кабелі без підвищення, то на кожен пристрій знадобиться окремий павербанк.

Щоб час роботи був більшим - до 6 годин, можна використовувати аналогічний комплект, з потужнішим Power Bank від 20000 mAh (ціна від 4 тисяч гривень), або взяти Пристрій безперебійного живлення (UPS) на 400 ВА - наприклад LogicPower LP-400ВА-3PS (LP16157) за ціною близько 2 тисяч гривень.

Спосіб залишитись з домашнім інтернетом від роутера, використовуючи повербанк, при відключенні світла (фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)

Потрібен інтернет по WiFi та живлення для ноутбука

Можна використовувати пристрій безперебійного живлення (UPS) на 800 ВА, що мають від 3-х розеток, тоді ваші пристрої підключаються до безперебійника, як у звичайні розетки.

Наприклад, ПБЖ Powercom RPT-800AP Schuko можна придбати за 3360 гривень. Час роботи в цьому випадку становитиме 2-4 години.

А для 6-годинної роботи є варіант використовувати UPS від 850 ВА (наприклад Powercom CUB-850N за ціною близько 4100 гривень).

Потрібен інтернет для роботи на стаціонарному комп'ютері

Для роботи на 2 години можна використовувати пристрій безперебійного живлення (UPS) на 1500 ВА (наприклад - Powercom RPT-1500AP LCD Schuko за 7400 гривень).

Або, для роботи протягом 4 годин, можна взяти безперебійник від 3000 ВА. Але ціна такого задоволення вельми "кусюча": наприклад, ПБЖ Powercom SRT-3000A LCD продають по майже 35,5 тисяч гривень.