Як можна якісно провести час з близькими

Якісно проведений час з близькими - це справжнє щастя, адже тоді всі рідні залишаються задоволені та у гарному настрої

Про те, як можна провести час з рідними, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Meclee в Instagram.

Що таке якісний час

Якісно проведеним вважається час, коли всі учасники процесу повністю залучені у те, чим вони займаються разом. Це моменти, коли мі спілкуємося з близькими, не відволікаючись на якісь сторонні фактори:

гаджети

побутові або робочі справи.

Чим більше залученості та присутності ви відчуваєте, тим якісніше проводите час і тим більше задоволення від спілкування ви відчуваєте.

Звісно, не завжди є можливість проводити час якісно, проте варто свідомо приділяти цьому увагу. Навіть декілька хвилин повного контакту з близькою людиною може бути достатньо для покращення настрою та укріплення відносин.

Чому це важливо

Для нашого психічного та фізичного здоровʼя необхідне відчуття приналежності та звʼязку з іншими людьми. Коли ми проводимо час разом суто формально або перебуваємо в ізоляції, ми не можемо задовольнити цю потребу у контакті. У довготривалих стосунках (партнерських чи дружніх) це призводить до збільшення дистанції, відчуття пустоти та з часом і до розриву.

Особливо сильною потреба у якісному часі разом є у дітей, адже без цього вони не можуть гармонійно розвиватися, і часто починають привертати до себе увагу істериками чи хворобами.

Ознаки того, що проводите час якісно:

ви повністю включені та перебуваєте тут і зараз. Вас не відривають сторонні думки чи справи, уся ваша увага сконцентрована на процесі та тих людях, з якими ви разом

час минає швидко. Вас захоплює спілкування та спільна активність, тож ви не помічаєте плину Годин

ви відчуваєте, що вас бачать і чують. Ви можете говорити про щось важливе або займатися тим, що вам цікаво, та розділяти це з іншими

після спілкування ви відчуваєте наповнення та/або розслаблення.

Як якісно провести час з близькими (фото: Freepik)

Ідеї для якісного часу, які підійдуть як для компанії друзів, так і для сімʼї

Бесіда із повною включеністю у процес. налаштуйтеся на те, щоб слухати та чути іншу людину і ділитися тим, що відбувається з вами.

Можете заздалегідь готувати питання чи просто спілкуватись про те, що важливо тут і зараз. спільна вечеря: недарма у багатьох культурах існує традиція спільного споживання їжі.

Спробуйте спланувати час, коли ви можете приділити обіду чи вечері вдосталь часу без телевізора або телефона. А якщо ви разом ще й готуватимете страви, якісного часу стане ще більше.

Творчість.Спробуйте разом зайнятися малюванням, музикою чи гончарством. Не женіться за результатом, сфокусуйтеся на тому, щоб розкрити себе та близьких у процесі творчості.

Кіноклуб. Оберіть фільм, яка цікавий усім, та подивіться його разом. Після перегляду поділіться враженнями, обговоріть моменти, які запамʼяталися, або навпаки, не сподобалися.

Книжковий клуб. Ви можете читати книгу паралельно та обговорювати прочитане, а можете читати одне одному вголос.

Ігри. Вони можуть бути настільні чи компʼютерні. Їх різноманіття величезне, тож ви точно можете обрати щось цікаве. Можна грати разом, можна обговорювати ігровий всесвіт чи стратегію виграшу.

Влаштуйте пікнік. Похід або просто прогулянка на природі: сплануйте маршрут та вирушайте разом.

Ваша унікальна ідея. Подумайте, як вам найбільше подобається проводити час зі своїми близькими, та спробуйте зробити це традицією.