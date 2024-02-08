Как можно качественно провести время с близкими

Качественно проведенное время с близкими - это настоящее счастье, ведь тогда все родные остаются довольны и в хорошем настроении

О том, как можно провести время с родными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Meclee в Instagram.

Что такое качественное время

Качественно проведенным считается время, когда все участники процесса полностью вовлечены в то, чем они занимаются вместе. Это моменты, когда мы общаемся с близкими, не отвлекаясь на какие-либо посторонние факторы:

гаджеты

бытовые или рабочие дела.

Чем больше вовлеченности и присутствия вы чувствуете, тем качественнее проводите время и тем большее удовольствие от общения вы чувствуете.

Конечно, не всегда есть возможность проводить время качественно, однако следует сознательно уделять этому внимание. Даже несколько минут полного контакта с близким человеком может быть достаточно для улучшения настроения и укрепления отношений.

Почему это важно

Для нашего психического и физического здоровья необходимо чувство принадлежности и связи с другими людьми. Когда мы проводим время вместе чисто формально или находимся в изоляции, мы не можем удовлетворить эту потребность в контакте. В долгосрочных отношениях (партнерских или дружеских) это приводит к увеличению дистанции, ощущению пустоты и со временем и к разрыву.

Особенно сильна потребность в качественном времени вместе у детей, ведь без этого они не могут гармонично развиваться, и часто начинают привлекать к себе внимание истериками или болезнями.

Признаки того, что проводите время качественно:

вы полностью включены и находитесь здесь и сейчас. Вас не отрывают посторонние мысли или дела, все ваше внимание сконцентрировано на процессе и тех людях, с которыми вы вместе

время летит быстро. Вас увлекает общение и общая активность, так что вы не замечаете течения Часов

вы чувствуете, что вас видят и слышат. Вы можете говорить о чем-то важном или заниматься тем, что вам интересно, и разделять это с другими

после общения вы ощущаете наполнение и/или расслабление.

Как качественно провести время с близкими (фото: Freepik)

Идеи для качественного времени, которые подойдут как для друзей, так и для семьи.

Беседа с полной включенностью в процесс. настройтесь на то, чтобы слушать и слышать другого человека и делиться происходящим с вами.

Вы можете заранее готовить вопрос или просто общаться о том, что важно здесь и сейчас. общий ужин: недаром во многих культурах существует традиция совместного потребления пищи.

Попробуйте спланировать время, когда вы можете уделить обеду или ужину достаточно времени без телевизора или телефона. А если вы вместе еще и будете готовить блюда, качественного времени станет еще больше.

Творчество. Попытайтесь вместе заняться рисованием, музыкой или гончарством. Не женитесь на результат, сфокусируйтесь на том, чтобы раскрыть себя и близких в процессе творчества.

Киноклуб. Выберите фильм, который интересен всем, и посмотрите его вместе. После просмотра поделитесь впечатлениями, обсудите запомнившиеся моменты или наоборот не понравились.

Книжный клуб. Вы можете читать книгу параллельно и обсуждать прочитанное, а можете читать друг другу вслух.

Игры. Они могут быть настольные или компьютерные. Их разнообразие огромно, так что вы точно можете выбрать что-то интересное. Можно играть вместе, можно обсуждать игровую вселенную или стратегию выигрыша.

Устройте пикник. Поход или просто прогулка по природе: спланируйте маршрут и отправляйтесь вместе.

Ваша уникальная идея. Подумайте, как вам нравится проводить время со своими близкими, и попробуйте сделать это традицией.