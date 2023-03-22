Як не можна готувати макарони: топ-5 найпоширеніших помилок

Макарони - простий і популярний гарнір, який добре поєднується з багатьма продуктами. Здавалося б, немає нічого простішого варіння макаронів. Але часто під час приготування люди допускають прості помилки.

Що не можна робити під час приготування макаронів - читайте на Styler нижче .

Не можна промивати холодною водою

Промивати зварені макарони холодною водою ні в якому разі не можна. Від цього вони втратять свій смак. Промивання макаронів вимиває з них крохмаль, тому вони стають несмачними.

Не накривайте кришкою

Якщо макарони накривати кришкою - вони переваряться та стануть дуже м'якими. Варто дотримуватись технології приготування, зазначеної на пачці.

Достатня кількість води

В одному літрі води має бути приготовлено не більше 100 г пасти. Приготування макаронів в маленькій кількості води є помилковим, адже тоді вони погано зваряться.

Додайте сіль

Без додавання солі смачні макарони приготувати не вийде. Спецію потрібно додати в момент, коли вода активно кипить.

Тоді макарони вийдуть смачні і не розваряться.

Не зливайте воду у раковину

Не потрібно зливати воду після варіння макаронів у раковину. Ця вода може знадобитися, щоб додати її в макарони - так вони не будуть занадто сухими. У цій воді містяться мінерали і крохмаль. Також нею можна поливати рослини.