Як модно одягатися взимку 2025: 4 прості образи з теплою сукнею і черевиками

Образи з сукнею і чоботами на зиму 2025 - це ідеальне поєднання жіночності, романтичності та елегантності з сучасним, гламурним акцентом. Такий варіант підходить для різних випадків: від повсякденних прогулянок до вечірніх виходів.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти про те, як у зимовому сезоні поєднувати сукні з чоботами та ботильйонами.

Трикотажна сукня + замшеві чоботи

Образ з теплою сукнею з трикотажу і замшевими чобітьми - це стильний і комфортний ансамбль, який ідеально підходить для зими. Він поєднує в собі затишок, елегантність і практичність.

Сукня може бути з вовни, акрилу або суміші цих матеріалів, що забезпечить комфорт і тепло. Залежно від стилю, трикотажна сукня може бути приталеною або вільною. Приталена сукня підкреслить фігуру, а більш вільна - створить розслаблений і затишний образ. У поєднанні із замшевими чобітьми цей образ стане не тільки стильним, а й практичним.

Образ із теплою сукнею на зиму 2025 (фото: instagram.com/vikilefevre)

Червона сукня + чорні байкерські чоботи

Цей ансамбль створює контраст між м'якістю і грацією сукні та брутальністю байкерських чобіт, що робить його цікавим і незвичним.

Для такого образу підійде як обтисла сукня, що підкреслює фігуру, так і вільна, що створює більш розслаблений і невимушений стиль. Байкерські чоботи мають характерні елементи, такі як товста підошва, заклепки, блискавки, ремені або металеві пряжки. Ці елементи створюють унікальний і зухвалий образ.

Варіант з байкерськими чоботами (фото: instagram.com/mcristinastyling)

Сукня міді з квітковим принтом + лаковані чоботи до коліна

Сукня в довжині міді - це універсальний варіант, вона не надто коротка, але й не надто довга, що ідеально підходить для більшості випадків. Вона може бути як прямого силуету, так і злегка приталеного, щоб підкреслити фігуру. Квітковий принт - це класика, яка надає образу легкості та романтичності.

Лаковані чоботи створюють контраст з м'якшою і романтичнішою сукнею, додаючи трохи зухвалості й гламуру. Чоботи до коліна - це елегантна довжина, яка візуально подовжує ноги та підкреслює їх. Вони можуть бути як на високих підборах, так і на низьких, залежно від того, який стиль і комфорт вам потрібні. Прямий, вузький силует чобіт підкреслює стрункість і робить образ більш витонченим.

Сукню з квітковим принтом можна носити і взимку (фото: instagram.com/frannfyne)

В'язана сукня в довжині міні + високі чоботи

В'язана сукня - це чудовий вибір для холодної пори року, оскільки в'язка з вовни, акрилу або суміші цих матеріалів зберігає тепло. Такі сукні можуть бути як щільними, так і більш легкими, залежно від сезону.

Високі чоботи можуть бути виконані зі шкіри, замші, еко-шкіри. Взимку в тренді шкіряні або замшеві чоботи з утеплювачем, які забезпечать додаткове тепло. Щоб завершити образ, можна вибрати пальто або стильну куртку, а також шапку і шарф.

Стильний образ (фото: instagram.com/francescasaffari)