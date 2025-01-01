Як мінімізувати шкоду від алкоголю та допомогти організму зранку відновитися

Алкоголь несе значне навантаження на організм, особливо на систему детоксикації, витрачаючи енергію, яку могли б використати інші системи. На додачу до цього, важка їжа під час застіль (смажене м’ясо, жирні салати) створює для печінки, нирок і лімфатичної системи складне завдання.
Як полегшити свій стан на ранок - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Сон після вживання алкоголю не є відновлювальним. Алкоголь та снодійні препарати порушують якість сну, що погіршує загальне відновлення організму.
Експерти радять кілька простих способів допомогти організму справитися з наслідками вживання алкоголю:
N-ацетилцистеїн (NAC)
Дозування: 600 мг у день вживання алкоголю та наступного дня.
Дія: NAC сприяє виробленню глутатіону - потужного антиоксиданту, що допомагає організму нейтралізувати ацетальдегід (токсичний продукт розпаду алкоголю).
Бурштинова кислота
Дозування: По 2 таблетки тричі на день під час застілля та протягом 2-3 днів після.
Дія: Допомагає мітохондріям відновлювати енергію, що втрачається через вплив алкоголю.
Вітаміни групи B
Дозування: 1 таблетка або капсула з повним спектром вітамінів (B1, B2, B3, B6, B9, B12) у день вживання алкоголю та 2-3 дні після.
Дія: Алкоголь значно знижує рівень вітамінів групи B, тому їх додатковий прийом підтримує рівень енергії та процеси детоксикації.
Вітамін C
Дозування: 500-1000 мг у день вживання алкоголю та 2-3 дні після.
Дія: Підтримує імунітет і забезпечує антиоксидантний захист організму.
Магній
Дозування: 400 мг перед сном (цитрат або гліцинат магнію).Дія: Алкоголь знижує рівень магнію, що може спричинити головний біль та м’язові судоми. Достатня кількість магнію допомагає покращити сон і зменшити наслідки впливу алкоголю.
Сорбенти
Рекомендація: Атоксіл або Ентеросгель з великою кількістю води (не комбінувати з іншими добавками протягом години).
Дія: Сорбенти зв’язують токсини у травному тракті, полегшуючи навантаження на організм.
Дотримуючись цих рекомендацій, можна суттєво знизити шкоду від алкоголю та підтримати організм у процесі відновлення. Проте найкращим рішенням для здоров’я залишається помірне вживання алкоголю або його уникнення.
Читайте також, що можна з'їсти після святкового застілля, щоб розвантажити організм.
Дізнайтеся про три простих правила, щоб уникнути жахливого похмілля.
В матеріалі використані такі джерела - Instagram-сторінка нутриціолога Анжеліки Рибко, МОЗ, Health.