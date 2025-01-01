Як мінімізувати шкоду від алкоголю та допомогти організму зранку відновитися

Що важливо знати про вживання алкоголю

Сон після вживання алкоголю не є відновлювальним. Алкоголь та снодійні препарати порушують якість сну, що погіршує загальне відновлення організму.

Експерти радять кілька простих способів допомогти організму справитися з наслідками вживання алкоголю:

Як підтримати свій організм

N-ацетилцистеїн (NAC)

Дозування: 600 мг у день вживання алкоголю та наступного дня.

Дія: NAC сприяє виробленню глутатіону - потужного антиоксиданту, що допомагає організму нейтралізувати ацетальдегід (токсичний продукт розпаду алкоголю).

Бурштинова кислота

Дозування: По 2 таблетки тричі на день під час застілля та протягом 2-3 днів після.

Дія: Допомагає мітохондріям відновлювати енергію, що втрачається через вплив алкоголю.

Вітаміни групи B

Дозування: 1 таблетка або капсула з повним спектром вітамінів (B1, B2, B3, B6, B9, B12) у день вживання алкоголю та 2-3 дні після.

Дія: Алкоголь значно знижує рівень вітамінів групи B, тому їх додатковий прийом підтримує рівень енергії та процеси детоксикації.

Вітамін C

Дозування: 500-1000 мг у день вживання алкоголю та 2-3 дні після.

Дія: Підтримує імунітет і забезпечує антиоксидантний захист організму.

Магній

Дозування: 400 мг перед сном (цитрат або гліцинат магнію).Дія: Алкоголь знижує рівень магнію, що може спричинити головний біль та м’язові судоми. Достатня кількість магнію допомагає покращити сон і зменшити наслідки впливу алкоголю.

Сорбенти

Рекомендація: Атоксіл або Ентеросгель з великою кількістю води (не комбінувати з іншими добавками протягом години).

Дія: Сорбенти зв’язують токсини у травному тракті, полегшуючи навантаження на організм.

Дотримуючись цих рекомендацій, можна суттєво знизити шкоду від алкоголю та підтримати організм у процесі відновлення. Проте найкращим рішенням для здоров’я залишається помірне вживання алкоголю або його уникнення.