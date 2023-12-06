Як ми отримуємо колір очей? Генетик розкрив захоплюючу правду

Як люди народжуються з певним кольором очей - питання дуже хвилююче та цікаве.

Як саме ми отримуємо відтінок очей від батьків, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання New York Post.

Що таке колір очей

Колір очей відноситься до кольору райдужної оболонки, яка є кольоровою частиною ока, що оточує зіницю. А зіниця - це маленька чорна крапка в центрі ока.

Колір ваших очей оригінальний, як ваш відбиток пальця. У світі не існує однакових відтінків очей.

Як визначається колір очей?

Генетик Блер Стівенс зазначила, що колір очей залежить від кількості, типу та розподілу меланіну або пігменту у райдужній оболонці.

"Виробництво меланіну визначається чиєюсь генетичною інформацією, яку ми успадковуємо від наших батьків", - сказала вона.

Колір очей вважається полігенною ознакою, тобто у ньому беруть участь кілька генів.

З цією метою деякі генетичні варіанти виробляють більше меланіну, що призводить до темнішого кольору, в той час, як інші генетичні варіанти виробляють менше меланіну, що призводить до більш світлого кольору очей.

"Люди часто запитують, чому колір очей новонароджених змінюється, це тому, що вироблення меланіну продовжує розвиватися після народження", - додала генетик.

Що таке рецесивні та домінантні гени?

Дослідники ідентифікували 50 додаткових генів, що визначають колір очей

Рецесивні ознаки зазвичай виявляються лише в тому випадку, якщо хтось успадкував рецесивний ген від обох батьків, тоді як домінантна ознака, успадкована лише від одного з батьків, може маскувати рецесивну ознаку від іншого з батьків.

"Вважається, що карий колір очей домінує над блакитним кольором очей, подібно до змішування фарб", - сказала експерт.

Наприклад, якщо у вас є синя фарба і ви змішали її з коричневою, отриманий колір буде скоріше коричневим, аніж синім.

Що, якщо в одного з батьків очі карі, а в іншого зелені, а в дитини блакитні очі? Як це відбувається?



Хоча вважається, що карий колір очей домінує над синім, Стівенс підкреслила, що у нас є дві копії кожного гена - по одній від кожного з батьків, і у визначенні кольору очей беруть участь кілька генів.

"Це означає, що є безліч комбінацій генів, які діти можуть успадкувати від своїх батьків", - пояснила вона.

Який колір очей найпоширеніший?

Синій або сірий. За даними Клівлендської клініки, приблизно кожен четвертий житель США має блакитні очі.

Коричневий. Це найпоширеніший колір очей у світі. Сьогодні близько половини жителів США мають карі очі.

Зелений. Це найменш поширений колір очей. Лише 9% мешканців США мають зелені очі.