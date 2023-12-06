Как мы получаем цвет глаз? Генетик раскрыл увлекательную правду

Как люди рождаются с определенным цветом глаз - вопрос очень волнующий и интересный.

Как именно мы получаем оттенок глаз от родителей, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание New York Post.

Что такое цвет глаз

Цвет глаз относится к цвету радужной оболочки, которая представляет собой цветную часть глаза, окружающую зрачок. А зрачок - єто маленькая черная точка в центре глаза.

Цвет ваших глаз оригинален, как ваш отпечаток пальца. В мире не сущесвует одинаковых оттенков глаз.

Как определяется цвет глаз?

Генетик Блэр Стивенс отметила, что цвет глаз зависит от количества, типа и распределения меланина или пигмента в радужной оболочке.

"Производство меланина определяется чьей-то генетической информацией, которую мы наследуем от наших родителей", - сказал она.

Цвет глаз считается полигенным признаком, то есть в нем участвуют несколько генов.

С этой целью некоторые генетические варианты производят больше меланина, что приводит к более темному цвету, в то время как другие генетические варианты производят меньше меланина, что приводит к более светлому цвету глаз.

"Люди часто задаются вопросом, почему цвет глаз новорожденных меняется, это потому, что выработка меланина продолжает развиваться после рождения", - добавила генетик.

Что такое рецессивные и доминантные гены?

Исследователи идентифицировали 50 дополнительных генов, определяющих цвет глаз

Рецессивные признаки обычно проявляются только в том случае, если кто-то унаследовал рецессивный ген от обоих родителей, тогда как доминантный признак, унаследованный только от одного родителя, может маскировать рецессивный признак от другого родителя.

"Считается, что карий цвет глаз доминирует над голубым цветом глаз, подобно смешиванию красок", - сказала эксперт.

Например, если у вас есть синяя краска и вы смешали ее с коричневой, полученный цвет будет скорее коричневым, чем синим.

Что, если у одного родителя глаза карие, а у другого зеленые, а у ребенка голубые глаза? Как это происходит?



Хотя считается, что карий цвет глаз доминирует над синим, Стивенс подчеркнула, что у нас есть две копии каждого гена - по одной от каждого родителя, и в определении цвета глаз участвуют несколько генов.

"Это означает, что существует множество комбинаций генов, которые дети могут унаследовать от своих родителей", - объяснила она.

Какой цвет глаз наиболее распространен?

Синий или серый. По данным Кливлендской клиники, примерно у каждого четвертого жителя США голубые глаза.

Коричневый. Это самый распространенный цвет глаз в мире. Сегодня около половины жителей США имеют карие глаза.

Зеленый. Это наименее распространенный цвет глаз. Только 9% жителей США имеют зеленые глаза.