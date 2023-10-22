Як легко знайти потрібний протез, ортез чи ортопедичне взуття: поради українцям

Що потрібно знати про протезування в Україні

Протезування та забезпечення громадян засобами реабілітації в Україні - безоплатні (кошти на це щороку закладають до державного бюджету).

Згідно з відповідною постановою Кабінету міністрів №321 (від 5 квітня 2012 року), до технічних засобів реабілітації людей з ампутацією кінцівок належать, зокрема:

протезно-ортопедичні вироби (в тому числі ортопедичне взуття)

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду

засоби для пересування

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому

меблі та оснащення

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією

Постанова передбачає як безкоштовне протезування, так і періодичну заміну (обслуговування, ремонт) протезних виробів.

Виготовляють гарантовані державою протези спеціалізовані протезно-ортопедичні підприємства за індивідуальними параметрами.

Після оформлення заявки та підписання всіх необхідних документів, готовий виріб можна отримати впродовж (в середньому) 45 робочих днів (в окремих випадках чекати доведеться до трьох місяців).

Хто може отримати протез коштом держави

Отримати безоплатний протез мають право всі українці (не тільки військові).

Якщо людина постраждала внаслідок війни, для забезпечення протезом не потрібно чекати встановлення інвалідності (в інших випадках - встановлення інвалідності необхідне).

Соціальні гарантії щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації розповсюджуються на:

військовослужбовців та службовців правоохоронних органів

ветеранів

постраждалих від війни цивільних громадян

людей з інвалідністю (які отримали інвалідність не через бойові дії)

дітей з інвалідністю

дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Військові забезпечуються двома видами протезів: механічними та електричними, а сума компенсації для них - втричі більша у порівнянні з цивільними.

Максимальна компенсація вартості протеза - 2 млн грн (сума покриває досить серйозні побажання й високі функціональні можливості протеза як верхніх, так і нижніх кінцівок).

Як обрати виробника

Нині в Україні працює близько 50 протезно-ортопедичних підприємств, які внесені до реєстру Держлікслужби (Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками) як виробники медичних виробів, що відповідають умовам технічних регламентів.

Для того, щоб швидко й без зайвих зусиль ознайомитись із переліком виробників протезів, українцям варто скористатись новим дашбордом, опублікованим на сайті "ІОЦ Мінсоцполітики України".

Він допоможе знайти та візуалізувати всю необхідну інформацію про підприємства, які виробляють протезно-ортопедичні вироби.

Завдяки дашборду кожен, кому потрібен протез, ортез, або ж ортопедичне взуття, зможе:

переглянути інформацію про розташування підприємств

дізнатися контактні дані цих підприємств

фільтрувати дані за регіоном, районом чи територіальною громадою

дізнатися, наскільки завантажене те чи інше підприємство

прочитати про спроможність підприємства (щодо виготовлення протезів верхніх та нижніх кінцівок)

За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, "людина, якій потрібен протез, має отримати його якнайшвидше, щоби якомога скоріше відновити функціональність та покращити якість свого життя".

"Ми працюємо над тим, щоб зробити процес протезування максимально простим і доступним. Відтепер, обираючи протезне підприємство, будь-хто може онлайн перевірити його завантаженість. Ця інформація дозволить зрозуміти, чи доведеться чекати у черзі на протезування", - пояснила вона.

Урядовці наголошують, що підтримка людей з інвалідністю, передусім забезпечення допоміжними засобами реабілітації та безоплатне протезування, є одним з основних векторів роботи Мінсоцполітики.