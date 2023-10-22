Как легко найти нужный протез, ортез или ортопедическую обувь: советы украинцам

Что нужно знать о протезировании в Украине

Протезирование и обеспечение граждан средствами реабилитации в Украине - безвозмездные (средства на это ежегодно закладывают в государственный бюджет).

Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров №321 (от 5 апреля 2012 года), к техническим средствам реабилитации людей с ампутацией конечностей относятся:

протезно-ортопедические изделия (в том числе ортопедическая обувь)

специальные средства для самообслуживания и ухода

средства для передвижения

вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема

мебель и оборудование

специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией

Постановление предусматривает как бесплатное протезирование, так и периодическую замену (обслуживание, ремонт) протезных изделий.

Изготовляют гарантированные государством протезы специализированные протезно-ортопедические предприятия по индивидуальным параметрам.

После оформления заявки и подписания всех необходимых документов готовое изделие можно получить в течение (в среднем) 45 рабочих дней (в отдельных случаях ждать придется до трех месяцев).

Кто может получить протез за счет государства

Получить бесплатный протез имеют право все украинцы (не только военные).

Если человек пострадал в результате войны, для обеспечения протезом не следует ожидать установления инвалидности (в других случаях - установление инвалидности необходимо).

Социальные гарантии по обеспечению вспомогательными средствами реабилитации распространяются на:

военнослужащих и служащих правоохранительных органов

ветеранов

пострадавших от войны гражданских лиц

людей с инвалидностью (получивших инвалидность не из-за боевых действий)

детей с инвалидностью

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Военные обеспечиваются двумя видами протезов: механическими и электрическими, а сумма компенсации для них - втрое больше по сравнению с гражданскими.

Максимальная компенсация стоимости протеза - 2 млн грн (сумма покрывает достаточно серьезные пожелания и высокие функциональные возможности протеза как верхних, так и нижних конечностей).

Как выбрать производителя

В настоящее время в Украине работает около 50 протезно-ортопедических предприятий, которые внесены в реестр Гослекслужбы (Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками) как производители медицинских изделий, отвечающих условиям технических регламентов.

Для того чтобы быстро и без лишних усилий ознакомиться с перечнем производителей протезов, украинцам следует воспользоваться новым дашбордом, опубликованным на сайте "ИОЦ Минсоцполитики Украины".

Он поможет найти и визуализировать всю необходимую информацию о предприятиях, производящих протезно-ортопедические изделия.

Благодаря дашборду каждый, кому нужен протез, ортез, или ортопедическая обувь, сможет:

просмотреть информацию о расположении предприятий

узнать контактные данные этих предприятий

фильтровать данные по региону, району или территориальной общине

узнать, насколько загружено то или иное предприятие

прочитать о возможностях предприятия (насчет изготовления протезов верхних и нижних конечностей)

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, "человек, которому нужен протез, должен получить его как можно быстрее, чтобы как можно скорее восстановить функциональность и улучшить качество своей жизни".

"Мы работаем над тем, чтобы сделать процесс протезирования максимально простым и доступным. Теперь, выбирая протезное предприятие кто угодно может онлайн проверить его загруженность. Эта информация позволит понять, придется ли ждать в очереди на протезирование", - пояснила она.

Чиновники отмечают, что поддержка людей с инвалидностью, прежде всего обеспечение вспомогательными средствами реабилитации и безвозмездное протезирование, является одним из основных векторов работы Минсоцполитики.