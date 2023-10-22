Как легко найти нужный протез, ортез или ортопедическую обувь: советы украинцам

Протез, ортез или ортопедическую обувь за счет государства может получить каждый, кому это действительно необходимо.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о протезировании в Украине, кто может получить протез, ортез или ортопедическую обувь бесплатно, а также как легко и быстро выбрать протезно-ортопедическое предприятие.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сайт Министерства социальной политики Украины, постановление Кабинета министров №321 от 5 апреля 2012 г., сайт ГП "ИОЦ Минсоцполитики Украины".
Протезирование и обеспечение граждан средствами реабилитации в Украине - безвозмездные (средства на это ежегодно закладывают в государственный бюджет).
Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров №321 (от 5 апреля 2012 года), к техническим средствам реабилитации людей с ампутацией конечностей относятся:
Постановление предусматривает как бесплатное протезирование, так и периодическую замену (обслуживание, ремонт) протезных изделий.
Изготовляют гарантированные государством протезы специализированные протезно-ортопедические предприятия по индивидуальным параметрам.
После оформления заявки и подписания всех необходимых документов готовое изделие можно получить в течение (в среднем) 45 рабочих дней (в отдельных случаях ждать придется до трех месяцев).
Получить бесплатный протез имеют право все украинцы (не только военные).
Если человек пострадал в результате войны, для обеспечения протезом не следует ожидать установления инвалидности (в других случаях - установление инвалидности необходимо).
Социальные гарантии по обеспечению вспомогательными средствами реабилитации распространяются на:
Военные обеспечиваются двумя видами протезов: механическими и электрическими, а сумма компенсации для них - втрое больше по сравнению с гражданскими.
Максимальная компенсация стоимости протеза - 2 млн грн (сумма покрывает достаточно серьезные пожелания и высокие функциональные возможности протеза как верхних, так и нижних конечностей).
В настоящее время в Украине работает около 50 протезно-ортопедических предприятий, которые внесены в реестр Гослекслужбы (Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками) как производители медицинских изделий, отвечающих условиям технических регламентов.
Для того чтобы быстро и без лишних усилий ознакомиться с перечнем производителей протезов, украинцам следует воспользоваться новым дашбордом, опубликованным на сайте "ИОЦ Минсоцполитики Украины".
Он поможет найти и визуализировать всю необходимую информацию о предприятиях, производящих протезно-ортопедические изделия.
Благодаря дашборду каждый, кому нужен протез, ортез, или ортопедическая обувь, сможет:
По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, "человек, которому нужен протез, должен получить его как можно быстрее, чтобы как можно скорее восстановить функциональность и улучшить качество своей жизни".
"Мы работаем над тем, чтобы сделать процесс протезирования максимально простым и доступным. Теперь, выбирая протезное предприятие кто угодно может онлайн проверить его загруженность. Эта информация позволит понять, придется ли ждать в очереди на протезирование", - пояснила она.
Чиновники отмечают, что поддержка людей с инвалидностью, прежде всего обеспечение вспомогательными средствами реабилитации и безвозмездное протезирование, является одним из основных векторов работы Минсоцполитики.
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