Як легко відкрити вино, якщо під рукою немає штопора: цікаві та незвичайні методи

У будь-якому винному магазині споживачі стикаються з вибором: обрати пляшку з пробковою кришкою, чи взяти з гвинтовою пробкою для легкого відкривання? Тим, хто вирішив обрати перший варіант, але виявив, що відсутній штопор, не варто хвилюватися та засмучуватися.

Як відкрити пляшку вина, якщо поруч відсутній прилад для відкорковування, розповіли експерти видання про культуру споживання алкоголю VinePair .

За допомогою ключів або зубчастого ножа

Вставте ключі або зубчастий ніж у пробку під кутом 45 градусів і прокрутіть по колу, по суті, повільно викрутивши пробкову кришку. Після кількох обертів вона повинна вийти. Переконайтеся, що ви глибоко засунули предмет у пробку, тому що в іншому випадку вона може розсипатися.

Ілюстрація методу (vinepair.com)

Нагрівання

Цей варіант досить далекий, але він дійсно працює. За допомогою запальнички нагрійте шийку пляшки під пробкою. Тепло повинно змусити пробку рухатися вгору і зрештою вийти з пляшки. Однак переконайтеся, що пляшка не холодна, інакше вона може вибухнути від різкої зміни температури. Якщо ваша пляшка вже охолоджена, дайте їй деякий час постояти в теплому місці, перш ніж нагріти її.

За допомогою будь-якого тупого предмета

Це досить безпечний метод, але він має свої недоліки. Щоб відкрити пляшку, візьміть якийсь предмет на кшталт дерев’яної ложки, і проштовхніть пробку всередину. На жаль, потім майже неможливо дістати її зсередини. Однак ви можете скористатися сіткою для чаю та процідити через неї пляшку вина в графин або іншу ємність, щоб шматочки коркового дерева не плавали у напої.

Ножиці

Засуньте обережно одне лезо ножиць у центр пробки. Коли лезо всунуто до кінця, обережно починайте повертати ручки ножиць. Тягніть вгору, поки пробка не звільниться від пляшки.

Довгий гвинт, викрутка та молоток

Це, мабуть, один із найбезпечніших методів, але він вимагає певної стійкості та сили, оскільки ви можете швидко втомитися. Візьміть довгий гвинт і закрутіть його в пробку за допомогою викрутки, поки не залишиться приблизно 2,5 см. Потім задньою частиною молотка (цвяходером) поступово піднімаєте гвинт і витягуєте пробку.

Ілюстрація методу (vinepair.com)

Пам'ятайте, що при використанні цих методів залишається ризик пошкодження пляшки або пробки та травмування себе. Будьте обережними і, якщо є можливість, краще завжди мати під рукою штопор.