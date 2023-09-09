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Как легко открыть вино, если под рукой нет штопора: интересные и необычные методы

Суббота 09 сентября 2023 22:10
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Как легко открыть вино, если под рукой нет штопора: интересные и необычные методы Как открыть бутылку вина без штопора (иллюстративное фото: flickr.com/Eric Henderson)
Автор: Павел Колесник

В любом винном магазине потребители сталкиваются с выбором: выбрать бутылку с пробковой крышкой или взять с винтовой пробкой для легкого открывания? Тем, кто решил выбрать первый вариант, но обнаружил, что отсутствует штопор, не стоит беспокоиться и огорчаться.

Как открыть бутылку вина, если рядом отсутствует прибор для откупорки, рассказали эксперты издания о культуре потребления алкоголя VinePair .

С помощью ключей или зубчатого ножа

Вставьте ключи или зубчатый нож в пробку под углом 45 градусов и прокрутите по кругу, по сути, медленно выкрутив пробковую крышку. После нескольких оборотов она должна выйти. Убедитесь, что вы глубоко вложили предмет в пробку, потому что в противном случае она может рассыпаться.

Как легко открыть вино, если под рукой нет штопора: интересные и необычные методы

Иллюстрация метода (vinepair.com)

Нагрев

Этот вариант достаточно далек, но он действительно работает. С помощью зажигалки нагрейте горлышко бутылки под пробкой. Тепло должно заставить пробку двигаться вверх и наконец выйти из бутылки. Однако убедитесь, что бутылка не холодная, иначе она может взорваться от резкого изменения температуры. Если бутылка уже охлаждена, дайте ей некоторое время постоять в теплом месте, прежде чем нагреть ее.

При помощи любого тупого предмета

Это достаточно безопасный метод, но у него есть свои недостатки. Чтобы открыть бутылку, возьмите какой-нибудь предмет вроде деревянной ложки и протолкните пробку внутрь. К сожалению, потом почти невозможно достать ее изнутри. Однако вы можете использовать сетку для чая и процедить через нее бутылку вина в графин или другую емкость, чтобы кусочки пробкового дерева не плавали в напитке.

Ножницы

Задвиньте осторожно одно лезвие ножниц в центр пробки. Когда лезвие вдвинуто до конца, осторожно начинайте поворачивать ручки ножниц. Тащите вверх, пока пробка не освободится от бутылки.

Длинный винт, отвертка и молоток

Это, пожалуй, один из самых безопасных методов, но требует определенной устойчивости и силы, поскольку вы можете быстро устать. Возьмите длинный винт и закрутите его в пробку с помощью отвертки, пока не останется примерно 2,5 см. Затем задней частью молотка (гвоздодером) постепенно поднимаете винт и вытаскиваете пробку.

Как легко открыть вино, если под рукой нет штопора: интересные и необычные методы

Иллюстрация метода (vinepair.com)

Помните, что при использовании этих методов остается риск повреждения бутылки или пробки и травмирования себя. Будьте осторожны и, если есть возможность, лучше всегда иметь под рукой штопор.

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