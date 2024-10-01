Як легко та ефективно відмити батареї опалення від бруду та пилу

Види батарей і вибір методу чищення

Перш ніж розпочинати чищення батарей, важливо визначити, з якого матеріалу вони виготовлені, оскільки це впливає на вибір оптимального способу догляду. Основні типи радіаторів:

Сталеві (панельні та трубчасті радіатори) - вони легкі та швидко нагріваються.

(панельні та трубчасті радіатори) - вони легкі та швидко нагріваються. Алюмінієві (літієві або екструзійні) - мають хорошу тепловіддачу та естетичний зовнішній вигляд.

(літієві або екструзійні) - мають хорошу тепловіддачу та естетичний зовнішній вигляд. Чавунні (старі моделі-гармошки та сучасні ретро-стилю) - довговічні, але можуть бути складними в чищенні через свою масивну конструкцію.

(старі моделі-гармошки та сучасні ретро-стилю) - довговічні, але можуть бути складними в чищенні через свою масивну конструкцію. Біметалічні - поєднують властивості сталі та алюмінію.

Для кожного типу радіатора потрібен свій підхід, щоб чищення було ефективним, але не пошкодило поверхню.

Чищення пилососом та феном

Цей метод підходить для сталевих і біметалічних радіаторів.

Завісьте задню частину батареї вологою ганчіркою, щоб пил осідав на неї. Потім направте потужний потік повітря з фена на передню частину батареї - таким чином пил видувається зсередини та осідає на ганчірці.

Після цього зніміть ганчірку та додатково протріть зовнішні поверхні вологою губкою або ганчіркою. Такий спосіб дозволяє швидко прибрати видимий бруд і зробити батарею чистою.

Ручне чищення для чавунних батарей

Чавунні радіатори складніше почистити феном, оскільки пил часто "приварюється" до поверхні через високі температури в опалювальний сезон.

Рекомендується використовувати вологі господарські рукавички або бавовняну шкарпетку, надягнуту на руку. Змочіть їх у мильному розчині та протріть внутрішні та задні частини радіатора.

Якщо пил накопичувався роками, спочатку замочіть забруднення, а потім повторіть чищення. Цей метод дозволяє безпечно видалити бруд і павутину, не дряпаючи покриття.

Дістатися брудних місць між ребрами батареї - найважча задача (фото: gryazee.net)

Використання мийних засобів

Чищення за допомогою соди

У деяких випадках простого протирання недостатньо, особливо якщо батарея знаходиться на кухні та покрита жирним нальотом.

Для алюмінієвих і чавунних батарей можна приготувати розчин із звичайної харчової соди та води. Візьміть йоржик для миття пляшок, занурте його в содовий розчин і ретельно обробіть ребра радіатора.

Пил і бруд почнуть відходити вже через 5-10 хвилин. Такий спосіб допомагає не тільки позбутися забруднень, але й продезінфікувати поверхню.

Видалення жиру зубною пастою

Якщо батареї покриті липким жирним нальотом, наприклад, на кухні, можна використовувати зубну пасту або зубний порошок.

Нанесіть засіб на губку та потріть забруднені ділянки. Зубна паста ефективно розчиняє жир і робить радіатор знову чистим і блискучим.

Розчин з лимонною кислотою та содою

Для глибшого очищення радіаторів розпиліть мийний розчин з лимонною кислотою, содою або перекисом водню через пульверизатор на забруднену поверхню.

Після цього протріть батарею губкою або вологою ганчіркою. Лимонна кислота та сода чудово справляються з жиром і нальотом, залишаючи поверхню чистою і без розводів.

Як очистити дуже брудні батареї

Особливо після ремонту батареї можуть бути сильно забруднені будівельним пилом та іншими частинками.

Щоб ефективно очистити дуже брудні батареї, встановіть під радіатори широкі піддони та закрийте шпалери і меблі плівкою. Нагрійте воду в чайнику та полийте гарячу воду на радіатор, щоб бруд стікав у піддон.

Після цього скористайтеся йоржиком з будь-яким мийним засобом для видалення залишків забруднень. Цей спосіб допомагає розм'якшити й прибрати складні шари бруду, які накопичуються після ремонтних робіт.