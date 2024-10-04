Як легко та безпечно вийти з Facebook на всіх пристроях: 4 простих лайфхаки

Вийдіть із Facebook із Центру облікових записів (мобільний пристрій)

Ви можете використовувати центр Meta Account, щоб вийти з Facebook з усіх пристроїв. Перегляньте пристрої, на яких ви увійшли до свого облікового запису, і вийдіть з них лише одним клацанням миші.

Відкрийте додаток Facebook і натисніть свій профіль у правому нижньому кутку

Натисніть "Параметри та конфіденційність", а потім натисніть "Налаштування"

У налаштуваннях натисніть "Докладніше" в Центрі облікових записів

У налаштуваннях облікового запису натисніть "Пароль та безпека"

Тепер натисніть на посилання "Де ви увійшли до системи"

Виберіть обліковий запис, з якого ви хочете вийти

Тепер виберіть пристрої, з яких потрібно вийти. Щоб вийти з усіх пристроїв, натисніть "Вибрати пристрої для виходу", а потім натисніть "Вибрати все та вийти".

Як покинути Facebook із Центру облікових записів на телефоні (фото: Technology Personalized)

Вийдіть із Facebook через Центр облікових записів (для ПК)

Ви можете вийти з Facebook з інших пристроїв за допомогою центру облікових записів Meta на робочому столі. Ось як це зробити:

Зайдіть на Facebook.com і натисніть на фотографію свого профілю у верхньому правому кутку екрану

Натисніть "Параметри та конфіденційність", а потім перейдіть у "Параметри"

Тепер натисніть "Докладніше" у Центрі облікових записів на лівій бічній панелі

Тепер клацніть "Пароль та безпека" в налаштуваннях облікового запису

Виберіть обліковий запис, який потрібно видалити

Тепер виберіть пристрої, з яких потрібно видалити акаунт

Щоб вийти з усіх пристроїв, натисніть "Вибрати пристрої", потім "Вибрати пристрої для виходу" та натисніть "Вийти".

Як залишити Facebook із Центру облікових записів на комп'ютері (фото: Technology Personalized)

Змініть пароль свого облікового запису Facebook (мобільний пристрій)

Зміна пароля облікового запису Facebook також призводить до виходу з облікового запису Facebook з інших пристроїв. Соцмережа пропонує можливість виходу з інших пристроїв у разі зміни пароля облікового запису. Не забудьте вибрати "Вийти з інших пристроїв" під час процесу.

Відкрийте додаток Facebook і натисніть на свій профіль

Натисніть "Параметри та конфіденційність", а потім "Налаштування"

Клацніть "Докладніше" в налаштуваннях Центру облікових записів

Натисніть "Пароль та безпека"

Клацніть "Змінити пароль"

Тепер виберіть обліковий запис, для якого потрібно змінити пароль

Введіть поточний та новий паролі, встановіть прапорець "Вийти з інших пристроїв" під паролем, а потім натисніть кнопку "Змінити пароль". Це автоматично виведе вас з вашого облікового запису з інших пристроїв.

Як змінити пароль свого облікового запису Facebook на телефоні (фото: Technology Personalized)

Змініть пароль свого облікового запису Facebook (для ПК)

Подібно до мобільного додатку, ви можете використовувати десктопну версію для зміни пароля до свого облікового запису Facebook. Ось як це зробити:

Зайдіть на Facebook.com і натисніть на фотографію свого профілю у верхньому правому кутку екрану

Клацніть "Параметри та конфіденційність", а потім натисніть "Параметри"

Натисніть "Докладніше" в Центрі облікових записів на лівій бічній панелі

Клацніть "Пароль та безпека", а потім натисніть "Змінити пароль"

Тепер виберіть обліковий запис, для якого потрібно змінити пароль

Тепер введіть поточний та новий паролі та переконайтеся, що ви позначили прапорець "Вийти з усіх пристроїв" під паролем, а потім натисніть "Змінити пароль". Це автоматично виконає вихід з вашого облікового запису з інших пристроїв.

Увімкніть двофакторну автентифікацію у вашому обліковому записі, щоб запобігти доступу до неї інших людей, навіть якщо вони мають новий пароль.

Як змінити пароль свого облікового запису Facebook на комп'ютері (фото: Technology Personalized)