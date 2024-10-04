Как легко и безопасно выйти из Facebook на всех устройствах: 4 простых лайфхака

Выйдите из Facebook из Центра учетных записей (мобильное устройство)

Вы можете использовать центр Meta Account, чтобы выйти из Facebook со всех устройств. Просмотрите устройства, на которых вы вошли в свой аккаунт, и выйдите с них всего одним щелчком мыши.

Откройте приложение Facebook и нажмите на свой профиль в правом нижнем углу

Нажмите "Настройки и конфиденциальность", а затем нажмите "Настройки"

В настройках нажмите "Подробнее" в Центре учетных записей

В настройках учетной записи нажмите "Пароль и безопасность"

Теперь нажмите на ссылку "Где вы вошли в систему"

Выберите учетную запись, из которой вы хотите выйти

Теперь выберите устройства, с которых вы хотите выйти. Чтобы выйти со всех устройств, нажмите "Выбрать устройства для выхода", а затем нажмите "Выбрать все и выйти".

Как покинуть Facebook из Центра учетных записей на телефоне (фото: Technology Personalized)

Выйдите из Facebook через Центр учетных записей (для ПК)

Вы можете выйти из Facebook с других устройств, используя центр учетных записей Meta на рабочем столе. Вот как это сделать:

Зайдите на Facebook.com и нажмите на фотографию своего профиля в правом верхнем углу экрана

Нажмите "Настройки и конфиденциальность", а затем перейдите в "Настройки"

Теперь нажмите "Подробнее" в Центре учетных записей на левой боковой панели

Теперь клацните на "Пароль и безопасность" в настройках учетной записи

Выберите учетную запись, которую вы хотите удалить

Теперь выберите устройства, с которых вы хотите аккаунт

Чтобы выйти из всех устройств, нажмите "Выбрать устройства", далее "Выбрать устройства для выхода" и нажмите "Выйти".

Как покинуть Facebook из Центра учетных записей на компьютере (фото: Technology Personalized)

Измените пароль своей учетной записи Facebook (мобильное устройство)

Изменение пароля учетной записи Facebook также приводит к выходу из учетной записи Facebook с других устройств. Соцсеть предлагает возможность выхода из других устройств при изменении пароля учетной записи. Не забудьте выбрать опцию "Выйти из других устройств" во время процесса.

Откройте приложение Facebook и нажмите на свой профиль

Нажмите "Настройки и конфиденциальность", а затем "Настройки"

Клацните "Подробнее" в настройках Центра учетных записей

Нажмите "Пароль и безопасность"

Клацните "Изменить пароль"

Теперь выберите учетную запись, для которой вы хотите изменить пароль

Введите текущий и новый пароли, установите флажок "Выйти из других устройств" под паролем, а затем нажмите кнопку "Изменить пароль". Это автоматически выведет вас из вашей учетной записи с других устройств.

Как изменить пароль своей учетной записи Facebook на телефоне (фото: Technology Personalized)

Измените пароль своей учетной записи Facebook (для ПК)

Подобно мобильному приложению, вы можете использовать десктопную версию для смены пароля к своей учетной записи Facebook. Вот как это сделать:

Зайдите на Facebook.com и нажмите на фотографию своего профиля в правом верхнем углу экрана

Клацните "Настройки и конфиденциальность", а затем нажмите "Настройки"

Нажмите "Подробнее" в Центре учетных записей на левой боковой панели

Клацните "Пароль и безопасность", а затем нажмите "Изменить пароль"

Теперь выберите учетную запись, для которой вы хотите изменить пароль

Теперь введите текущий и новый пароли и убедитесь, что вы отметили флажок "Выйти из всех устройств" под паролем, а затем нажмите "Изменить пароль". Это автоматически выполнит выход из вашей учетной записи с других устройств.

Включите двухфакторную аутентификацию в своей учетной записи, чтобы предотвратить доступ к ней других людей, даже если у них есть ваш новый пароль.

Как изменить пароль своей учетной записи Facebook на компьютере (фото: Technology Personalized)