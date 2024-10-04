Как легко и безопасно выйти из Facebook на всех устройствах: 4 простых лайфхака

Выход из Facebook на всех устройствах может оказаться непростой задачей, если вы не уверены, где именно авторизованы. Иногда мы забываем выйти из своего аккаунта на чужом телефоне или компьютере. Однако, существует несколько простых способов завершить сеансы на всех устройствах быстро и безопасно.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Вы можете использовать центр Meta Account, чтобы выйти из Facebook со всех устройств. Просмотрите устройства, на которых вы вошли в свой аккаунт, и выйдите с них всего одним щелчком мыши.
Теперь выберите устройства, с которых вы хотите выйти. Чтобы выйти со всех устройств, нажмите "Выбрать устройства для выхода", а затем нажмите "Выбрать все и выйти".
Как покинуть Facebook из Центра учетных записей на телефоне (фото: Technology Personalized)
Вы можете выйти из Facebook с других устройств, используя центр учетных записей Meta на рабочем столе. Вот как это сделать:
Чтобы выйти из всех устройств, нажмите "Выбрать устройства", далее "Выбрать устройства для выхода" и нажмите "Выйти".
Как покинуть Facebook из Центра учетных записей на компьютере (фото: Technology Personalized)
Изменение пароля учетной записи Facebook также приводит к выходу из учетной записи Facebook с других устройств. Соцсеть предлагает возможность выхода из других устройств при изменении пароля учетной записи. Не забудьте выбрать опцию "Выйти из других устройств" во время процесса.
Введите текущий и новый пароли, установите флажок "Выйти из других устройств" под паролем, а затем нажмите кнопку "Изменить пароль". Это автоматически выведет вас из вашей учетной записи с других устройств.
Как изменить пароль своей учетной записи Facebook на телефоне (фото: Technology Personalized)
Подобно мобильному приложению, вы можете использовать десктопную версию для смены пароля к своей учетной записи Facebook. Вот как это сделать:
Теперь введите текущий и новый пароли и убедитесь, что вы отметили флажок "Выйти из всех устройств" под паролем, а затем нажмите "Изменить пароль". Это автоматически выполнит выход из вашей учетной записи с других устройств.
Включите двухфакторную аутентификацию в своей учетной записи, чтобы предотвратить доступ к ней других людей, даже если у них есть ваш новый пароль.
Как изменить пароль своей учетной записи Facebook на компьютере (фото: Technology Personalized)
Напомним, что Meta заблокировала российские пропагандистские СМИ на своих платформах.
А еще мы писали, что в Meta сделали важное заявление касательно развития платформы Facebook в будущем.