Як легко почистити сидіння автомобіля від плям: знадобиться мінімум коштів

Як почистити тканинні сидіння

Допоможе сода

Для такого способу знадобиться літра води та харчова сода. Такий порошок широко відомий своїми очисними властивостями.

Спочатку потрібно налити в тазик літр води, додати дві столові ложки соди, а потім занурте в цю суміш щітку. Після цього активно потріть сидіння, щоб плями зникли.

Використайте білий оцет і харчова сода

Щоб очистити сидіння автомобіля, можна використовувати ці два інгредієнти. Оцет популярний завдяки своїм антимікробним властивостям, які допомагають послабити бруд.

Спочатку посипте плями содою та збризніть білим оцтом. Після контакту харчової соди з оцтом утворюється піна. Далі активно почистіть м’якою щіткою або губкою залежно від матеріалу, з якого зроблено сидіння.

Як позбутися неприємного запаху

Посипте сидіння автомобіля содою

Якщо ваші автомобільні сидіння неприємно пахнуть, ви можете посипати їх харчовою содою. Застосовуючи цей трюк на ніч, ви дозволяєте харчовій соді діяти на сидіння протягом кількох годин.

Такий порошок бореться з утворенням запахів, що виникають від кислотних речовин. Вранці ви можете пропилососити, щоб видалити харчову соду.