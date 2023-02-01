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Як купити якісну пекінську капусту, щоб не нашкодити організму

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Середа 01 лютого 2023 11:19
Як купити якісну пекінську капусту, щоб не нашкодити організму Фото: Як вибрати хорошу пекінську капусту (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Пекінська капуста - це чудовий та корисний овоч. Вважається, що вона виводить шлаки та розщеплює жири. З неї можна робити салати, тушквати, додавати до супів.

Як вибрати якісний продукт зараз розповіла блогер та кулінар Дар'я Дорошкевич на своїй сторінці в Instagram.

Як вибрати хорошу пекінську капусту?

"Подивилася я відео в Інстаграмі, де дівчата в Кореї готують кімчі з красивої пекінської капусти, і вирішила розповісти, чому в січні в наших магазинах такої капусти немає. Дивіться відео, купуйте якісні продукти, які не зашкодять вашому організму!" – сказала кулінарний експерт.

У наших магазинах "пекінка" має зелено-білий колір. Річ у тому, що у січні-лютому її сезон закінчується, адже її збирали ще восени.

"Часто у магазинах вона дуже довго зберігатиметься, тому там з неї знімають верхні листочки і ви бачите капусту блідо-зеленого кольору", - розповіла Дорошкевич.

Вона радить звертати увагу на зовнішній вигляд продукту і вибирати овоч з яскравими листочками.

"Завжди оглядайте капусту у магазині, це допоможе вам вибрати якісний продукт", - резюмувала кулінар.

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