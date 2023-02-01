Как купить качественную пекинскую капусту, чтобы не навредить организму

Пекинская капуста - это прекрасный и полезный овощ. Считается, что она выводит шлаки и расщепляет жиры. Из нее можно делать салаты, тушить, добавлять в супы.

Как выбрать качественный продукт сейчас рассказала блогер и кулинар Дарья Дорошкевич на своей странице в Instagram.

Как выбрать хорошую пекинскую капусту?

"Посмотрела я видео в Инстаграмме, где девушки в Корее готовят кимчи из красивейшей пекинской капусты, и решила рассказать, почему в январе в наших магазинах такой капусты нет. Смотрите видео, покупайте качественные продукты, которые не навредят вашему организму!" - сказала кулинарный эксперт.

В наших магазинах "пекинка" имеет зелено-белый цвет. Дело в том, что в январе-феврале ее сезон заканчивается, ведь ее собирали еще осенью.

"Часто в магазинах она очень долго храниться, поэтому там с нее снимают верхние листочки и вы видите капусту бледно-зеленого цвета", - рассказала Дорошкевич.

Она советует обращать внимание на внешний вид продукта и выбирать овощ с яркими листочками.

"Всегда осматривайте капусту в магазине, это поможет вам выбрать качественный продукт", - резюмировала кулинар.