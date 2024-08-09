Як краще прати джинси, щоб вони зберегли свій колір і не розтягнулися

Як прати джинси правильно

Щоб джинси довше зберігали свою насиченість, а тканина залишалася цупкою, для прання в пральній машинці радять обирати делікатний режим.

Також важливо обирати рекомендовану виробником температуру - для деяких виробів вона становить 30 градусів, інші ж можна прати за вищої температури.

Крім цього, щоб джинси не линяли і не пошкодилися під час прання, слід робити наступне:

обирати делікатні засоби для прання, без відбілювання;

надавати перевагу гелевим або рідким засобам для прання - вони краще виполіскуються і залишають менше патьоків;

зажди виймати всі речі з кишень штанів перед тим, як покласти джинси в пральну машину;

обов'язково вивертати джинси навиворіт;

знімати всі прикраси, щоб вони не зачепилися за інші речі;

застібувати блискавки штанів;

обирати віджим не вище 800 обертів.

До того ж не радять сушити джинси в сушарці - краще розвісити їх на мотузках. Однак стрейчеві штани не варто сушити під прямими сонячними променями - вони можуть зменшитись на декілька розмірів.

Як часто потрібно прати джинси

Денім - це міцна тканина, яка не потребує прання після кожного використання. Насправді єдиний спосіб уникнути вицвітання вашого справжнього синього кольору - це не прати джинси взагалі, що не гігієнічно.

Загалом регулярність прання джинсів залежить від рівня комфорту та стилю штанів. Якщо це джинси з високим ступенем розтягування з лайкрою, що відновлюється, вони будуть тримати форму від трьох до п'яти вдягань.

Більш жорсткі речі - такі, що на 100% складаються з бавовни і не містять лайкри - можуть пратися після довшого періоду носіння, приблизно кожні вісім-десять разів.

Як прати сині джинси

Сині джинси можна прати як вручну, так і в пральній машині - з дотриманням всіх загальних рекомендацій. Джинси синього кольору перуться разом з бавовняним одягом схожого кольору.

Як прати сині джинси (ілюстративне фото: Freepik)

Не слід кидати в пральну машинку до темно-синіх джинсів білі речі - вони можуть залишити на улюблених штанах світлі ворсинки. Втім, якщо сині джинси дуже світлі, майже білі, вони не мають постраждати від прання зі світлими речами.

Якщо сині джинси линяють, перед пранням радять замочити їх в оцтовому розчині, додавши трохи речовини в таз холодною водою.

До того ж прати з джинсами можна і взуття, прибравши сильне забруднення та ретельно помивши підошви.

Як прати чорні джинси

Чорні джинси можна прати лише з речами такого ж кольору. Вважається, що такі штани линяють навіть сильніше, аніж сині - тому їх обов'язково потрібно вивертати навиворіт і в жодному разі не використовувати відбілювачі.

Як прати чорні джинси (ілюстративне фото: Freepik)

При пранні чорних джинсів радять дотримуватися наступних порад:

обирати делікатні пральні засоби, які зберігають насиченість кольору;

перше прання робити вручну, додавши трохи оцту до холодної води - це має зафіксувати барвник у волокнах;

ніколи не чистити забруднення щіткою - це прибирає барвник, залишаючи світлі плями.

Якщо цикл полоскання був недостатнім, на чорних джинсах можуть залишитись білі патьоки після прального засобу. Щоб прибрати таке забруднення, ділянки радять обробити слабким розчином оцту, змішавши одну частину теплої води та дві частини оцту.

Забруднену тканину потрібно замочити в засобі на декілька годин, а потім випрати джинси як зазвичай.

Як прати джинси вручну

Цей спосіб краще застосовувати для першого прання нових джинсів. Або для "рваних" штанів чи джинсів з безліччю стразів та ланцюжків.

Це запобігатиме пошкодженню тканини та декоративних елементів. До того ж це допомагає змити незафіксований барвник, не зафарбувавши інші речі.

При такому пранні радять наступне:

не терти тканину руками чи щіткою - це призведе до утворення світлих ділянок;

застосовувати теплу або прохолодну воду;

не скручувати тканину при відтисканні води;

обирати гелевий мийний засіб, заздалегідь розчинивши його у воді.

Пральний порошок також можна використовувати для ручного прання джинсів. Його також необхідно повністю розчинити заздалегідь.

Не рекомендують сипати пральний засіб у порошку на одяг - це може залишити плями. Після того, як джинси випрані, їх необхідно ретельно прополоскати, щоб повністю видалити засіб для прання.