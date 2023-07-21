Як кожній жінці обрати ідеального чоловіка. Це визначає знак Зодіаку

Овен (21 березня - 19 квітня): інтелектуал

Жінки-Овни - уперті й незалежні, вони люблять, коли все чітко та логічно. Представниці знаку не шкодують часу на роздуми, тож особливо оцінять інтелектуального партнера. Також для Овнів важливо бути відкритими та чесними - це ті якості, які вони дуже цінують в стосунках.

Телець (20 квітня - 20 травня): вольовий

Дівчата-Тельці дуже цінують матеріальні речі, у стосунках вони віддані і чекають цього ж від іншої людини. Ідеальний партнер для жінки-Тельця має бути незалежним, амбітним, але водночас романтичним та пристрасним.

Близнюки (21 травня - 20 червня): веселий

Близнюки люблять пробувати все нове, вони енергійні та допитливі, підприємливі та товариські. Такі жінки очікують, що їхній партнер йтиме з ними в ногу незалежно від ситуації. Близнюки цінують чоловіків, які говорять те, що думають, а також мають гарне почуття гумору.

Рак (21 червня - 22 липня): чесний

Раки - це добрі та чутливі жінки, яким потрібні чесні чоловіки. Ідеальний партнер для них також має бути сильним та незалежним, вміти приймати вольові рішення, тобто мати якості, яких жінкам цього знаку часто не вистачає.

Лев (23 липня - 22 серпня): щедрий

Жінки-Леви люблять привертати увагу оточуючих і купатися в розкоші, тому їм потрібен партнер, який знає, чого він хоче і як цього досягти. Жінка-Лев буде в захваті від щедрого чоловіка, який опанував мистецтво флірту.

Діва (23 серпня - 22 вересня): спокійний

Діва - один із найзагадковіших знаків Зодіаку, який дуже обережно пускає у своє життя нових людей. З цієї причини Діва заслуговує на партнера, який буде терплячий, спокійний і готовий чекати, поки вона набереться сміливості.

Терези (23 вересня - 22 жовтня): вірний

Терези - ,розважливі, уперті і мотивовані на досягнення обраної мети, вони уникають конфліктів і люблять, щоб життя було збалансованим. Ідеальний чоловік для Терезів повинен бути вірним, з серйозними намірами і вміти йти на компроміс.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада): пристрасний

Скорпіони - загадкові, сексуальні та дуже амбітні жінки. Партнер жінки-Скорпіона повинен мати таку саму пристрасність, щоб не відставати від її потреб. Також вона оцінить терплячого та веселого чоловіка.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня): любити життя

Стрільці - незалежні, сміливі жінки, з чудовим почуттям гумору. Вони заповзятливі, люблять пробувати щось нове, але часом можуть бути абсолютно безрозсудними. Жінка-Стрілець гідна чоловіка з чудовим почуттям гумору, активного, який не засиджуватиметься на дивані.

Козеріг (22 грудня - 19 січня): працьовитий

Жінки-Козероги - розумні, терплячі та порядні, іноді навіть надто педантичні. Їм потрібний чоловік, який не буде таким серйозним, як вони. Ідеальний партнер для них має бути працьовитим, давати відчуття безпеки у стосунках, а також привносити більше позитивної енергії.

Водолій (20 січня - 18 лютого): привабливий

Водолії чесні, незалежні, недовірливі та дуже креативні. У спальні вони ніжні, пристрасні, але романтики у них мало. Їм потрібно трохи більше часу, щоб довіритися іншій людині. Ідеальний партнер для жінки-Водолія має бути допитливим, товариським, але при цьому привабливим і пристрасним.

Риби (19 лютого - 20 березня): чуйний

Жінки-Риби дуже емоційні, чуйні та товариські. Для них спілкування з іншими людьми так само природне, як дихання. Але вони довго приховують образу. Їм потрібен спонтанний партнер, але також чуйний, дбайливий та романтичний.