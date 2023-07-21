Как каждой женщине выбрать идеального мужчину. Это определяет знак Зодиака

Овен (21 марта - 19 апреля): интеллектуал

Женщины-Овны - упрямы и независимы, они любят, когда все четко и логично. Представительницы знака не жалеют времени на размышления, поэтому особенно оценят интеллектуального партнера. Также для Овнов важно быть открытыми и честными - это те качества, которые они очень ценят в отношениях.

Телец (20 апреля - 20 мая): волевой

Девушки-Тельцы очень ценят материальные вещи, в отношениях они преданы и ждут того же от другого человека. Идеальный партнер для женщины-Тельца должен быть независимым, амбициозным, но одновременно романтичным и страстным.

Близнецы (21 мая - 20 июня): веселый

Близнецы любят пробовать все новое, они энергичны и любознательны, предприимчивы и общительны. Такие женщины ожидают, что их партнер будет идти с ними в ногу вне зависимости от ситуации. Близнецы ценят мужчин, которые говорят то, что думают, а также обладают хорошим чувством юмора.

Рак (21 июня - 22 июля): честный

Раки - это добрые и чувствительные женщины, которым нужны честные мужчины. Идеальный партнер для них также должен быть сильным и независимым, уметь принимать волевые решения, то есть обладать качествами, которых женщинам этого знака часто не хватает.

Лев (23 июля - 22 августа): щедрый

Женщины-Львы любят привлекать внимание окружающих и купаться в роскоши, поэтому им нужен партнер, знающий, чего он хочет и как этого добиться. Женщина-Лев будет в восторге от щедрого мужчины, владеющего искусством флирта.

Дева (23 августа - 22 сентября): спокойный

Дева - один из самых загадочных знаков Зодиака, который очень осторожно пускает в свою жизнь новых людей. По этой причине Дева заслуживает партнера, который будет терпелив, спокоен и готов ждать, пока она наберется смелости.

Весы (23 сентября - 22 октября): верный

Весы - рассудительные, упрямые и мотивированные на достижение выбранной цели, они избегают конфликтов и любят, чтобы жизнь была сбалансированной. Идеальный мужчина для Весов должен быть верным, с серьезными намерениями и уметь идти на компромисс.

Скорпион (23 октября - 21 ноября): страстный

Скорпионы - загадочные, сексуальные и очень амбициозные женщины. Партнер женщины-Скорпиона должен иметь такую же страстность, чтобы не отставать от ее потребностей. Также она оценит терпеливого и веселого мужчину.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря): любить жизнь

Стрельцы - независимые, смелые женщины, с великолепным чувством юмора. Они предприимчивы, любят пробовать что-то новое, но иногда могут быть совершенно безрассудными. Женщина-Стрелец достойна мужчины с замечательным чувством юмора, активного, не засиживающегося на диване.

Козерог (22 декабря - 19 января): трудолюбивый

Женщины-Козероги - умные, терпеливые и порядочные, иногда даже слишком педантичные. Им нужен мужчина, который не будет столь серьезным, как они. Идеальный партнер для них должен быть трудолюбивым, давать ощущение безопасности в отношениях, а также привносить больше положительной энергии.

Водолей (20 января - 18 февраля): привлекательный

Водолеи - честны, независимы, мнительны и очень креативны. В спальне они нежны, страстны, но романтики в них мало. Им нужно немного больше времени, чтобы довериться другому человеку. Идеальный партнер для женщины-Водолея должен быть любознательным, общительным, но при этом привлекательным и страстным.

Рыбы (19 февраля - 20 марта): отзывчивый

Женщины-Рыбы очень эмоциональны, отзывчивы и общительны. Для них общение с другими людьми столь же естественно, как дыхание. Но они долго скрывают обиду. Им нужен спонтанный партнер, но также чуткий, заботливый и романтичный.