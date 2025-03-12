ua en ru
Ср, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Як корпоративна англійська допомагає будувати кар’єру: реальні кейси

Середа 12 березня 2025 10:42 promo
UA EN RU
Як корпоративна англійська допомагає будувати кар’єру: реальні кейси Фото: як корпоративна англійська допомагає будувати кар’єру (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Володіння англійською мовою відкриває перед фахівцями широкі можливості: підвищення на посаді, розширення кола професійних контактів та вихід на міжнародні ринки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення Englishempire.com.ua.

Спонукати своїх співробітників розвиватися та досягати нових вершин у кар’єрі допоможе корпоративна англійська Englishempire.com.ua.

Як корпоративна англійська впливає на кар’єрне зростання

  1. Підвищення рівня комунікації
    Вільне володіння англійською дозволяє ефективно спілкуватися з іноземними партнерами, клієнтами та колегами. Це особливо важливо для менеджерів, керівників відділів та фахівців, які працюють у міжнародних компаніях. Впевнене володіння мовою допомагає уникати непорозумінь у переговорах.

  2. Можливості для просування по кар’єрній драбині
    У багатьох компаніях знання англійської є обов’язковою умовою для отримання керівних посад. Корпоративні курси допомагають співробітникам швидше освоїти мову та підготуватися до нових викликів.

  3. Доступ до міжнародних конференцій та стажувань
    Англомовні працівники мають змогу брати участь у престижних конференціях, стажуваннях та обмінах досвідом, що підвищує їхню професійну цінність.

Як корпоративна англійська допомагає будувати кар’єру: реальні кейси

Реальні кейси успіху

  • Марина, менеджер з продажу
    Після проходження корпоративного курсу англійської у компанії вона почала впевнено спілкуватися з іноземними клієнтами. Через півроку отримала підвищення до керівника відділу міжнародних продажів.

  • Олександр, IT-спеціаліст
    Завдяки корпоративному навчанню англійської він зміг успішно провести ряд презентацій для іноземних партнерів та залучити нових замовників для свого стартапу.

  • Наталя, маркетолог
    Англійська допомогла їй брати участь у міжнародних конференціях, розширити професійне коло спілкування та отримати запрошення на роботу у великий міжнародний холдинг.

Як корпоративна англійська допомагає будувати кар’єру: реальні кейси

Чому варто обрати корпоративне навчання у English Empire

У школі Englishempire.com.ua пропонуються сучасні методики навчання, що адаптовані під корпоративні потреби. Викладачі допомагають співробітникам швидко покращити рівень англійської та застосовувати її у реальних робочих ситуаціях. Гнучкий графік, практичні завдання та індивідуальний підхід дозволяють досягти результатів без відриву від основної роботи.

Корпоративна англійська – це ефективний інструмент кар’єрного зростання. Вона не лише підвищує кваліфікацію співробітників, а й відкриває перед ними нові можливості у професійному світі. Інвестуючи у навчання персоналу, компанії отримують кваліфікованих фахівців, які можуть гідно представляти бізнес на міжнародній арені. Вивчення англійської у корпоративному форматі забезпечує не тільки особистий розвиток працівників, а й загальне підвищення конкурентоспроможності компанії на світовому ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
В МЗС розповіли, як проходили восьмигодинні переговори України і США в Джидді
В МЗС розповіли, як проходили восьмигодинні переговори України і США в Джидді