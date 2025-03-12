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Как корпоративный английский помогает строить карьеру: реальные кейсы

Среда 12 марта 2025 10:42 promo
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Как корпоративный английский помогает строить карьеру: реальные кейсы Фото: как корпоративный английский помогает строить карьеру (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Владение английским языком открывает перед специалистами широкие возможности: повышение в должности, расширение круга профессиональных контактов и выход на международные рынки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Englishempire.com.ua.

Побудить своих сотрудников развиваться и достигать новых вершин в карьере поможет корпоративный английский Englishempire.com.ua.

Как корпоративный английский влияет на карьерный рост

  1. Повышение уровня коммуникации
    Свободное владение английским позволяет эффективно общаться с иностранными партнерами, клиентами и коллегами. Это особенно важно для менеджеров, руководителей отделов и специалистов, работающих в международных компаниях. Уверенное владение языком помогает избегать недоразумений в переговорах.

  2. Возможности для продвижения по карьерной лестнице
    Во многих компаниях знание английского является обязательным условием для получения руководящих должностей. Корпоративные курсы помогают сотрудникам быстрее освоить язык и подготовиться к новым вызовам.

  3. Доступ к международным конференциям и стажировкам
    Англоязычные сотрудники имеют возможность участвовать в престижных конференциях, стажировках и обменах опытом, что повышает их профессиональную ценность.

Как корпоративный английский помогает строить карьеру: реальные кейсы

Реальные кейсы успеха

  • Марина, менеджер по продажам
    После прохождения корпоративного курса английского в компании она начала уверенно общаться с иностранными клиентами. Через полгода получила повышение до руководителя отдела международных продаж.

  • Александр, IT-специалист
    Благодаря корпоративному обучению английскому он смог успешно провести ряд презентаций для иностранных партнеров и привлечь новых заказчиков для своего стартапа.

  • Наталья, маркетолог, маркетолог
    Английский помог ей участвовать в международных конференциях, расширить профессиональный круг общения и получить приглашение на работу в крупный международный холдинг.

Как корпоративный английский помогает строить карьеру: реальные кейсы

Почему стоит выбрать корпоративное обучение в English Empire

В школе Englishempire.com.ua предлагаются современные методики обучения, адаптированные под корпоративные потребности. Преподаватели помогают сотрудникам быстро улучшить уровень английского и применять его в реальных рабочих ситуациях. Гибкий график, практические задания и индивидуальный подход позволяют достичь результатов без отрыва от основной работы.

Корпоративный английский - это эффективный инструмент карьерного роста. Он не только повышает квалификацию сотрудников, но и открывает перед ними новые возможности в профессиональном мире. Инвестируя в обучение персонала, компании получают квалифицированных специалистов, которые могут достойно представлять бизнес на международной арене. Изучение английского в корпоративном формате обеспечивает не только личное развитие работников, но и общее повышение конкурентоспособности компании на мировом рынке.

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