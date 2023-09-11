Як користуватися бойлером, щоб не розоритися на комуналці

В Україні настала осінь, а з нею та ночі стали дуже холодними. Це означає, що користування бойлерами незабаром збільшиться, а значить рахунки за комуналку битимуть по кишені.
Як заощаджувати на воді - читайте у матеріалі нижче.
Якщо ви тільки думаєте купити водонагрівач, спочатку визначте необхідний вам об'єм: наприклад, 100 л для сім'ї з двох-трьох людей це занадто багато.
Найкраще вибирати модель із класом ефективності А/А+ та вище. Це значно заощаджує витрати.
Дуже часто у власників бойлерів виникає ситуація, коли після нагрівання води вона не повністю витрачається. Відбувається охолодження природним чином, що призводить до зайвої та невиправданої витрати енергії. Якщо постаратися мінімізувати такі ситуації, можна забезпечити додаткову економію.
При експлуатації бойлера не зайвим буде враховувати той факт, що в зимовий час вода в трубопроводі, що подає, може бути до 6 градусів. Якщо подбати про її підігрів з використанням альтернативного джерела енергії (наприклад, дров'яного або твердопаливного котла), можна домогтися істотної економії електроенергії.
До речі, бойлер на 50 літрів буде економічнішим, ніж на 80 літрів. Просто, тому що обсяг цього бойлера менший, і відповідно кількість витраченої енергії для прогрівання 50 літрів води значно менша, ніж на 80.
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