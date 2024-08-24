Як коректно та тактовно спілкуватися з постраждалими від війни: онлайн-тренінг від Фонду Ахметова

Чимало українців під час війни переживають вкрай глибокі потрясіння. Як коректно підтримати їх? Що сказати — або навпаки, чого не варто говорити — вимушеному переселенцю, який втратив все, або воїну, який думками ще на полі бою? Фонд Ріната Ахметова запрошує долучитися до практичного тренінгу "Особливості спілкування з постраждалими від війни".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення фонду.
Реєстрація тут: https://bit.ly/4fXqEon
Тренінг відбудеться у четвер, 29 серпня, з 14:00 до 16:00, на платформі Teams. Захід організовує програма фонду "Рінат Ахметов ‒ Дітям. Сирітству ‒ ні!".
На онлайн-тренінгу розглядатимуться такі ключові питання:
1. Травма та її вплив на особистість.
2. Емоційні потреби постраждалих від війни.
3. Особливості адаптації військових до мирного життя.
4. Основи психологічної підтримки.
5. Поради та стратегії для ефективної комунікації з постраждалими.
Захід буде корисним для волонтерів, соціальних працівників, психологів та всіх, хто працює та взаємодіє з людьми, які бачили війну зблизька.