Як коректно та тактовно спілкуватися з постраждалими від війни: онлайн-тренінг від Фонду Ахметова

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Тренінг відбудеться у четвер, 29 серпня, з 14:00 до 16:00, на платформі Teams. Захід організовує програма фонду "Рінат Ахметов ‒ Дітям. Сирітству ‒ ні!".

На онлайн-тренінгу розглядатимуться такі ключові питання:

1. Травма та її вплив на особистість.

2. Емоційні потреби постраждалих від війни.

3. Особливості адаптації військових до мирного життя.

4. Основи психологічної підтримки.

5. Поради та стратегії для ефективної комунікації з постраждалими.

Захід буде корисним для волонтерів, соціальних працівників, психологів та всіх, хто працює та взаємодіє з людьми, які бачили війну зблизька.