UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як коректно та тактовно спілкуватися з постраждалими від війни: онлайн-тренінг від Фонду Ахметова

Як коректно та тактовно спілкуватися з постраждалими від війни: реєстрація на онлайн-тренінг від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Чимало українців під час війни переживають вкрай глибокі потрясіння. Як коректно підтримати їх? Що сказати — або навпаки, чого не варто говорити — вимушеному переселенцю, який втратив все, або воїну, який думками ще на полі бою? Фонд Ріната Ахметова запрошує долучитися до практичного тренінгу "Особливості спілкування з постраждалими від війни".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення фонду.

Реєстрація тут: https://bit.ly/4fXqEon

Тренінг відбудеться у четвер, 29 серпня, з 14:00 до 16:00, на платформі Teams. Захід організовує програма фонду "Рінат Ахметов ‒ Дітям. Сирітству ‒ ні!".

На онлайн-тренінгу розглядатимуться такі ключові питання: 

1. Травма та її вплив на особистість.

2. Емоційні потреби постраждалих від війни.

3. Особливості адаптації військових до мирного життя.

4. Основи психологічної підтримки.

5. Поради та стратегії для ефективної комунікації з постраждалими.

Захід буде корисним для волонтерів, соціальних працівників, психологів та всіх, хто працює та взаємодіє з людьми, які бачили війну зблизька.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Обличчя війни