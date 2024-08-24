RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как корректно и тактично общаться с пострадавшими от войны: онлайн-тренинг от Фонда Ахметова

Как корректно и тактично общаться с пострадавшими от войны: регистрация онлайн-тренинга от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Многие украинцы во время войны испытывают крайне глубокие потрясения. Как правильно их поддержать? Что сказать – или наоборот, чего не стоит говорить – вынужденному переселенцу, потерявшему все, или воину, который мыслями еще на поле боя? Фонд Рината Ахметова приглашает приобщиться к практическому тренингу "Особенности общения с пострадавшими от войны".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение фонда.

Регистрация здесь: https://bit.ly/4fXqEon

Тренинг состоится в четверг, 29 августа, с 14:00 до 16:00 на платформе Teams. Мероприятие организует программа фонда "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!".

На онлайн-тренинге будут рассматриваться следующие ключевые вопросы:

1. Травма и ее влияние на личность.

2. Эмоциональные потребности пострадавших от войны.

3. Особенности адаптации военных к мирной жизни.

4. Основы психологической поддержки.

5. Советы и стратегии эффективной коммуникации с пострадавшими.

Мероприятие будет полезно для волонтеров, социальных работников, психологов и всех, кто работает и взаимодействует с людьми, которые видели войну вблизи.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Лица войны