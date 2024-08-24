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Як коректно та тактовно спілкуватися з постраждалими від війни: онлайн-тренінг від Фонду Ахметова

Субота 24 серпня 2024 20:31
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Як коректно та тактовно спілкуватися з постраждалими від війни: онлайн-тренінг від Фонду Ахметова Як коректно та тактовно спілкуватися з постраждалими від війни: реєстрація на онлайн-тренінг від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Чимало українців під час війни переживають вкрай глибокі потрясіння. Як коректно підтримати їх? Що сказати — або навпаки, чого не варто говорити — вимушеному переселенцю, який втратив все, або воїну, який думками ще на полі бою? Фонд Ріната Ахметова запрошує долучитися до практичного тренінгу "Особливості спілкування з постраждалими від війни".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення фонду.

Реєстрація тут: https://bit.ly/4fXqEon

Тренінг відбудеться у четвер, 29 серпня, з 14:00 до 16:00, на платформі Teams. Захід організовує програма фонду "Рінат Ахметов ‒ Дітям. Сирітству ‒ ні!".

На онлайн-тренінгу розглядатимуться такі ключові питання:

1. Травма та її вплив на особистість.

2. Емоційні потреби постраждалих від війни.

3. Особливості адаптації військових до мирного життя.

4. Основи психологічної підтримки.

5. Поради та стратегії для ефективної комунікації з постраждалими.

Захід буде корисним для волонтерів, соціальних працівників, психологів та всіх, хто працює та взаємодіє з людьми, які бачили війну зблизька.

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