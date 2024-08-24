Як коректно та тактовно спілкуватися з постраждалими від війни: онлайн-тренінг від Фонду Ахметова

Як коректно та тактовно спілкуватися з постраждалими від війни: реєстрація на онлайн-тренінг від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)

Чимало українців під час війни переживають вкрай глибокі потрясіння. Як коректно підтримати їх? Що сказати — або навпаки, чого не варто говорити — вимушеному переселенцю, який втратив все, або воїну, який думками ще на полі бою? Фонд Ріната Ахметова запрошує долучитися до практичного тренінгу "Особливості спілкування з постраждалими від війни".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення фонду.