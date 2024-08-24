Как корректно и тактично общаться с пострадавшими от войны: онлайн-тренинг от Фонда Ахметова
Многие украинцы во время войны испытывают крайне глубокие потрясения. Как правильно их поддержать? Что сказать – или наоборот, чего не стоит говорить – вынужденному переселенцу, потерявшему все, или воину, который мыслями еще на поле боя? Фонд Рината Ахметова приглашает приобщиться к практическому тренингу "Особенности общения с пострадавшими от войны".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение фонда.
Регистрация здесь: https://bit.ly/4fXqEon
Тренинг состоится в четверг, 29 августа, с 14:00 до 16:00 на платформе Teams. Мероприятие организует программа фонда "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!".
На онлайн-тренинге будут рассматриваться следующие ключевые вопросы:
1. Травма и ее влияние на личность.
2. Эмоциональные потребности пострадавших от войны.
3. Особенности адаптации военных к мирной жизни.
4. Основы психологической поддержки.
5. Советы и стратегии эффективной коммуникации с пострадавшими.
Мероприятие будет полезно для волонтеров, социальных работников, психологов и всех, кто работает и взаимодействует с людьми, которые видели войну вблизи.