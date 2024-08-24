Как корректно и тактично общаться с пострадавшими от войны: онлайн-тренинг от Фонда Ахметова

Как корректно и тактично общаться с пострадавшими от войны: регистрация онлайн-тренинга от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)

Многие украинцы во время войны испытывают крайне глубокие потрясения. Как правильно их поддержать? Что сказать – или наоборот, чего не стоит говорить – вынужденному переселенцу, потерявшему все, или воину, который мыслями еще на поле боя? Фонд Рината Ахметова приглашает приобщиться к практическому тренингу "Особенности общения с пострадавшими от войны".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение фонда.