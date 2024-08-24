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Как корректно и тактично общаться с пострадавшими от войны: онлайн-тренинг от Фонда Ахметова

Суббота 24 августа 2024 20:31
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Как корректно и тактично общаться с пострадавшими от войны: онлайн-тренинг от Фонда Ахметова Как корректно и тактично общаться с пострадавшими от войны: регистрация онлайн-тренинга от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Многие украинцы во время войны испытывают крайне глубокие потрясения. Как правильно их поддержать? Что сказать – или наоборот, чего не стоит говорить – вынужденному переселенцу, потерявшему все, или воину, который мыслями еще на поле боя? Фонд Рината Ахметова приглашает приобщиться к практическому тренингу "Особенности общения с пострадавшими от войны".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение фонда.

Регистрация здесь: https://bit.ly/4fXqEon

Тренинг состоится в четверг, 29 августа, с 14:00 до 16:00 на платформе Teams. Мероприятие организует программа фонда "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!".

На онлайн-тренинге будут рассматриваться следующие ключевые вопросы:

1. Травма и ее влияние на личность.

2. Эмоциональные потребности пострадавших от войны.

3. Особенности адаптации военных к мирной жизни.

4. Основы психологической поддержки.

5. Советы и стратегии эффективной коммуникации с пострадавшими.

Мероприятие будет полезно для волонтеров, социальных работников, психологов и всех, кто работает и взаимодействует с людьми, которые видели войну вблизи.

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