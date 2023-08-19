Як за кордоном отримати українську пенсію чи грошову допомогу: пояснення Укрпошти

Як отримати виплати за межами України

Українці, які отримували пенсії чи грошову допомогу у відділеннях Укрпошти, але були змушені виїхати внаслідок агресії РФ до Польщі, можуть скористатися звичними послугами за місцем свого тимчасового перебування.

Для отримання коштів одержувачу необхідно подати заяву на виплату нарахованої суми:

в електронному вигляді на сайті Укрпошти

в паперовому форматі та надіслати її на адресу: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001 Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine). Не забудьте про примітку на конверті - "пенсія переказом".

Зверніть увагу! Якщо остання виплата пенсії чи грошової допомоги була здійснена понад пів року тому, перед заповненням заяви, потрібно звернутись до Пенсійного фонду України для поновлення виплати коштів.

Міжнародний поштовий переказ буде доставлений одержувачу у місяці наступному за місяцем в якому була надіслана заява, за адресою тимчасового перебування. Тобто якщо ви надіслали його в серпні, то одержувач отримає переказ у вересні.

Для того, щоб отримати переказ, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу.

Виплата коштів на території Польщі здійснюється в злотих.

Якщо у вас виникли додаткові запитання, можна звернутися за телефоном 044 323 14 46. Він доступний для дзвінків в межах України та з-за кордону.

Як перевести пенсію в Польщу

Для того, щоб перевести вашу українську пенсію в Польщу, потрібно подати документи через Установу соціального страхування Польщі (ZUS).

У польський ZUS ви можете звернутися за місцем перебування, надавши пакет необхідних документів. У територіальному органі ZUS повинні заповнити необхідні форми та копії документів і надіслати до Пенсійного фонду в Україні.

ПФУ розглядає заяву та ухвалює рішення щодо переведення пенсії. Українцям повідомляють відповідь через ZUS.

Для переведення пенсії потрібні такі документи:

паспорт громадянина України

довідка про присвоєння номера PESEL

номер облікової картки платника податків

пенсійне посвідчення

довідка з банківськими реквізитами рахунку у фінустанові, куди будуть приходити виплати

Якщо ваше переведення схвалять, пенсійні виплати будуть переказувати кожного кварталу на банківський рахунок, відкритий в одній з польських фінустанов

Якщо в Україні ви отримували пенсію на пошті, то перед від'їздом подайте заяву про зміну способу доставки коштів та відкрийте пенсійний рахунок в українському банку. Надалі це дасть можливість отримувати пенсію навіть за кордоном і полегшить процес її переведення, якщо така потреба виникне.