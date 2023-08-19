Как за границей получить украинскую пенсию или денежную помощь: объяснение Укрпочты

Как получить выплаты за пределами Украины

Украинцы, получавшие пенсии или денежную помощь в отделениях Укрпочты, но были вынужденны выехать в результате агрессии РФ в Польшу, могут воспользоваться привычными услугами по месту своего временного пребывания.

Для получения средств получателю необходимо подать заявление на выплату начисленной суммы:

в электронном виде на сайте Укрпочты

в бумажном формате и отправить ее по адресу: АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001 Украина (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина). Не забудьте о примечании на конверте - "пенсия переводом".

Обратите внимание! Если последняя выплата пенсии или денежного пособия была произведена более полугода назад, перед заполнением заявления нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины для возобновления выплаты средств.

Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце следующем за месяцем, в котором было направлено заявление, по адресу временного пребывания. То есть, если вы отправили его в августе, то получатель получит перевод в сентябре.

Для того чтобы получить перевод, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Выплата средств на территории Польши производится в злотых.

Если у вас есть дополнительные вопросы, можно обратиться по телефону 044 323 14 46. Он доступен для звонков в пределах Украины и из-за границы.

Как перевести пенсию в Польшу

Для того чтобы перевести вашу украинскую пенсию в Польшу, нужно подать документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

В польский ZUS вы можете обратиться по месту нахождения, предоставив пакет необходимых документов. В территориальном органе ZUS должны заполнить необходимые формы и копии документов и направить в Пенсионный фонд в Украине.

ПФУ рассматривает заявление и принимает решение о переводе пенсии. Украинцам сообщают ответ через ZUS.

Для перевода пенсии требуются следующие документы:

паспорт гражданина Украины

справка о присвоении номера PESEL

номер учетной карты налогоплательщика

пенсионное удостоверение

справка с банковскими реквизитами счета в финучреждении, куда будут приходить выплаты

Если ваш перевод одобрят, пенсионные выплаты будут переводить каждый квартал на банковский счет, открытый в одном из польских финучреждений.

Если в Украине вы получали пенсию на почте, перед отъездом подайте заявление об изменении способа доставки средств и откройте пенсионный счет в украинском банке. В дальнейшем это позволит получать пенсию даже за границей и облегчит процесс ее перевода, если такая потребность возникнет.