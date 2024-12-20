Як кмітливість та розум українців закарбувалась у їхніх прізвищах: 10 прикладів

Які прізвища отримували розумні люди

Українська мова багата на образність і смислову глибину, а прізвища - яскравий приклад цього. Чимало з них народжувалися з народної уяви, підкреслюючи риси характеру чи здібності людей.

Розумові здібності - не виключення й ось 10 прикладів таких прізвищ:

Мудрець - Це рідкісне родове ім’я, яке має лише 13 носіїв, переважно мешканців Харківщини.

Мудрий - Поширене на заході України, особливо у Львівській та Тернопільській областях. Носіями є 1708 осіб.

Розумнюк - Рідкісне прізвище зі 185 носіями, здебільшого поширене на Київщині.

Мудрик - Найчастіше зустрічається серед жителів Київщини та Львівщини. Відомо про 3211 його носіїв.

Голова - Прізвище, поширене серед львів’ян і киян, має 578 представників.

Мудрак - Прізвище розповсюджене серед жителів Києва та Дніпра. Його носять 2950 українців.

Головач - Посідає 802 місце серед найпоширеніших українських прізвищ. Нараховує 4668 носіїв, розкиданих по всіх регіонах України.

Змислий - Рідкісне прізвище з 70 носіями, які здебільшого мешкають у Львові.

Семирозум - Найчастіше трапляється серед жителів Чернігівщини. Його носіями є 232 людини.

Мудрецький - Прізвище поширене по всій території України. Налічує лише 65 носіїв.

Як знатні прізвища стали частиною національної ідентичності

Шевченко - Це прізвище займає друге місце серед найпоширеніших в Україні, його носять 106 340 українців. Воно часто згадується в козацьких реєстрах 1649 та 1756 років. Найбільше людей із цим прізвищем проживає в Києві, Харкові та Дніпрі.

Дорошенко - У давні часи це родове ім’я належало переважно представникам знаті. Сьогодні прізвище мають 19 272 людини, переважно мешканці Дніпра, Києва та Харкова.

Тарнавський - Колись це прізвище належало виключно аристократам. Нині його носять 1819 осіб, здебільшого жителі Київщини, Львівщини та Одещини.