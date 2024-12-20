Как сообразительность и ум украинцев запечатлелась в их фамилиях: 10 примеров

Какие фамилии получали умные люди

Украинский язык богат образностью и смысловой глубиной, а фамилии - яркий пример этого. Многие из них рождались из народного воображения, подчеркивая черты характера или способности людей.

Умственные способности - не исключение и вот 10 примеров таких фамилий:

Мудрець - Это редкое родовое имя, которое имеет только 13 носителей, преимущественно жителей Харьковской области.

Мудрий - Распространено на западе Украины, особенно во Львовской и Тернопольской областях. Носителями являются 1708 человек.

Розумнюк - Редкая фамилия со 185 носителями, в основном распространена на Киевщине.

Мудрик - Чаще всего встречается среди жителей Киевской и Львовской областей. Известно о 3211 ее носителях.

Голова - Фамилия, распространенная среди львовян и киевлян, имеет 578 представителей.

Мудрак - Фамилия распространена среди жителей Киева и Днепра. Ее носят 2950 украинцев.

Головач - Занимает 802 место среди самых распространенных украинских фамилий. Насчитывает 4668 носителей, разбросанных по всем регионам Украины.

Змислий - Редкая фамилия с 70 носителями, которые в основном живут во Львове.

Семирозум - Чаще всего встречается среди жителей Черниговской области. Его носителями являются 232 человека.

Мудрецький - Фамилия распространена по всей территории Украины. Насчитывает всего 65 носителей.

Как знатные фамилии стали частью национальной идентичности

Шевченко - Эта фамилия занимает второе место среди самых распространенных в Украине, ее носят 106 340 украинцев. Она часто упоминается в казацких реестрах 1649 и 1756 годов. Больше всего людей с этой фамилией проживает в Киеве, Харькове и Днепре.

Дорошенко - В давние времена это родовое имя принадлежало преимущественно представителям знати. Сегодня фамилию имеют 19 272 человека, преимущественно жители Днепра, Киева и Харькова.

Тарнавський - Когда-то эта фамилия принадлежала исключительно аристократам. Сейчас ее носят 1819 человек, в основном жители Киевской, Львовской и Одесской областей.