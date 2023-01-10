Як керувати автомобілем у дощову погоду: 6 порад, які зменшать ризик аварії

Шини

Шини допомагають транспортному засобу зчепитись з дорогою при мокрих та слизьких погодних умов. Після довгих літніх поїздок у багатьох автомобілістів глибина протектора шин зменшується ще до настання зими.

Протектор шини - це канавки на зовнішній стороні, які відштовхують шлейфи води від автомобіля та допомагають йому зчепитись з покриттям в слизьку погоду.

Низька глибина протектора підвищує ризик ковзання, прокручування автомобіля. Це коли шини взагалі відмовляються зчепитися з дорожнім покриттям і машина неконтрольовано ковзає.

Стежте, щоб ваші шини завжди мали належні протектори.

Видимість

У сиру погоду у водіїв обмежена видимість, оскільки вода та бризки потрапляють на лобове скло автомобілів.

Учасників дорожнього руху закликають триматися на безпечній відстані від інших автомобілів у вологу погоду. Це дозволить помітити будь-які зміни в русі попереду й водій встигне впевнено зупинити автомобіль.

Видимість можна покращити, замінивши склоочисники новими щітками або придбавши різні спреї, які запобігають накопиченню води на вітровому склі.

Гальма

Проїзд через глибоку воду призведе до того, що гальма стануть вологими, що значно зменшить їх вплив.

Автомобілістам рекомендується кілька разів торкнутися педалі гальма після проходження глибокої води, щоб допомогти випарувати воду та повернутися до нормального використання.

Фари

У дуже вологих умовах слід використовувати ближнє світло фар, щоб інші автомобілісти могли вас добре бачити на дорозі.

Лампочки передніх фар можуть лопнути при регулярному використанні в темні зимові місяці, тому водіям необхідно регулярно оновлювати їх, щоб уникнути раптових неприємностей під час довгої подорожі.

Правила дорожнього руху твердять, що фари повинні використовуватися, коли видимість серйозно знижена, а також пів години після заходу сонця і годину до сходу сонця.

Зменште швидкість

Найпростіше, що можна зробити в сиру погоду, це просто зменшити швидкість й переконатися, що автомобіль не рухається швидше, ніж це допустимо.

Швидкий проїзд через калюжу або ділянку стоячої води може призвести до втрати контролю над автомобілем.

55 відсотків автомобілістів із 27 000 опитаних водіїв заявили, що вони не пригальмували б, якби був невеликий дощ.

Опитування також показало, що 15 відсотків не сповільнюються навіть під час сильного дощу, який може стати небезпечним через надмірну швидкість.

Не проїжджайте глибокі калюжі

Якщо не впевнені, наскільки глибока калюжа, то не проїжджайте її. Автомобіль може затягнути у ній. Це призведе до руйнівних наслідків, оскільки вода потрапить у передню решітку.