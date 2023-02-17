Як кава впливає на серце: кардіолог розкрила правду про кофеїн

Кава надає людині заряд енергії на цілий день. Однак, такий напій може мати негативний вплив на серце при неправильно вживанню. Важливо пам'ятати про добову норму.
Про це повідомила кардіолог Наталя Федів в Instagram.
За даними Американської асоціації кардіологів прийом кави асоціюється з позитивним впливом на серцево-судинну систему, знижує ризик серцевої недостатності та інфаркту міокарда.
За словами кардіолога, також кофеїн знижує депресію, зменшує ризик фіброзу та цирозу печінки, діабету другого типу, метаболічного синдрому, зменшує ймовірність деменції, хвороби Альцгеймера та Паркінсона в майбутньому.
Все тому, що кава є антиоксидантом, бореться з вільними радикалами та знижує ризик онкології.
"Не виявлено значного впливу кофеїну на зростання ризику фібриляції передсердь та розвиток шлуночкових порушень ритму", - йдеться у повідомленні.
Лікар наголосила, що все-таки кофеїн може викликати:
Кардіолог рекомендує помірне вживання кави - не більше 1-2 чашок натурального напою в першій половині дня (150-300 мг кофеїну).
Також варто пам'ятати, що є різні сорти кави відповідно і різна її міцність.
"При появі симптомів у вигляді пришвидшеного серцебиття або прийом кави асоціюється з підвищенням тиску - рекомендую вживати не таку міцну каву, або утриматись від її прийому", - додала Наталя Федів.
Раніше ми повідомляли, чи шкідливо пити каву на голодний шлунок.
Також ми називала кількість чашок кави, яка збільшує ризик смерті вдвічі.